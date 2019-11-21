Yeni Malatyasporlu Farnolle: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"
BtcTurk Yeni Malatyasporlu kaleci Fabien Farnolle, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.
Sarı-siyahlı takımın kalecisi Fabien Farnolle, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.
Farnolle, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, bu sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gittiklerini anımsatan Farnolle, "Avrupa'nın tadını aldığınız zaman hep gitmek istiyorsunuz. Avrupa'ya direkt gitmek için biletimizi almayı düşünüyorum." diye konuştu.
Farnolle, Malatya'da kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, "Sadece aşkla sevgiyle olabilecek bir şey değil, başarılı olmak için çok çalışıyorum. Umarım bu hep böyle devam eder ve hep yukarıya doğru performansımı arttırırım." ifadelerini kullandı.
Hafta sonu sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Farnolle, "Sahamızda taraftarımızın desteğiyle daha iyi oynuyoruz. Ayrıca takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Bu da sahaya yansıyor. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Yeni Malatyasporlu Farnolle: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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