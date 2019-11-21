Yeni Malatyasporlu Farnolle: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Farnolle: " maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Yeni Malatyasporlu Farnolle: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

BtcTurk kaleci , hafta sonu oynayacakları maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takımın kalecisi , 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahalarında karşılaşacakları maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Farnolle, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, bu sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.

Geçen sezon Avrupa Ligi'ne gittiklerini anımsatan Farnolle, "Avrupa'nın tadını aldığınız zaman hep gitmek istiyorsunuz. Avrupa'ya direkt gitmek için biletimizi almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Farnolle, Malatya'da kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, "Sadece aşkla sevgiyle olabilecek bir şey değil, başarılı olmak için çok çalışıyorum. Umarım bu hep böyle devam eder ve hep yukarıya doğru performansımı arttırırım." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Farnolle, "Sahamızda taraftarımızın desteğiyle daha iyi oynuyoruz. Ayrıca takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Bu da sahaya yansıyor. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 21.11.2019
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