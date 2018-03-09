“Bu sadece Fenerbahçe’ye denk geldi”
Bir otelde düzenlenen basın toplantısında biletleri neden yüksek fiyattan satışa sunduklarını açıklayan Başkan Gevrek, taraftarın tepkisine de hak verdi. Fenerbahçe'yi Malatya'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten Gevrek, "Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı var. Daha önce de ağırladığımız misafir takımlarımızın üçü büyük takımlardı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u Malatya'da ağırladık. Tabi buraya gelen bütün takımları en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Tabi ki burada ilgi gören büyük camialar var, çevre illerden farklı takımlar geliyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bütün misafir takımları en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İnşallah pazar günü de Fenerbahçe'ye, Malatya'nın misafirperverliğini en güzel şekilde göstereceğiz" dedi.
"Süper Lig'in en ucuz bilet fiyatı uygulaması yapan takımıyız"
Fenerbahçe maçının bilet fiyatları üzerinden başlayan eleştirilere de cevap veren Gevrek, Süper Lig'in en ucuz bilet uygulamasını yapan takımı olduklarını söyledi. Gevrek, "Bilet konusunda tabi ki bir tepki var. Süper Lig'e yeni çıkan bir takımız. Süper Lig'in en ucuz bilet fiyatı uygulaması yapan takımıyız. Taraftarlarımız da bunu çok iyi biliyor. Fiyatlarımız çok uygun ve ucuzdu. Bunun da sebebi lige yeni çıkan bir takım, yeni bir stat olmasıydı. Bu nedenle uygun bir fiyat uygulaması yaptık. Süper Lig'de diğer takımların bilet fiyat uygulamaları var. Büyük takımlara ayrı bilet fiyat uygulaması yapacağımızı söylemiştik. Bu uygulamada biraz geç kaldık. Bundan sonra dört büyüklerle oynayacağımız maçlarda farklı bir fiyat uygulaması yapılacak. Buna da Fenerbahçe'yle başlandı. Tabi Fenerbahçe'yle başlanınca farklı algılamalar oldu ama bu tamamen bizim bilet politikamızdı" diye konuştu.
"Bunun emsalleri var"
Bundan sonra büyük takımlarla oynanan maçlarda farklı fiyat uygulaması olacağını anlatan Gevrek, "Bunun emsalleri var. Anadolu takımları içerisinde yine en ucuz fiyat uygulamasını yapan biziz. Tabi şu tepki haklı ve doğru; birden 7,5 TL'den 50, 100 TL'ye çıkınca taraftarlarımız tepki göstermiş olabilir. Ama dört yıldır bizimle beraber olan, deplasmana giden, 2. Lig'de dahil stadımıza gelen taraftarlarımızı ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bu taraftarlarımız 2. Lig'de de geliyorlardı, Spor Toto 1. Lig'de de geliyorlardı, Süper Lig'de de geliyorlar. O taraftarlarımız içerisinde hakikaten 50 lira veremeyecek olan taraftarlarımızın olduğunu biliyorum, ben onları da çok iyi anlıyorum. Onlara hak da veriyorum. Ama bilsinler ki bu uygulama, onlara yönelik bir uygulama değildir. Şu ana kadar 7 bin bilet satılmış ve o 7 bin bilet içerisinden belki de çoğu o 2. Lig'den bu yana gelen taraftarlarımızdır. Şimdi bu bilet fiyatı uygulamasında belki de en çok karşı çıkanlar da Fenerbahçe maçına ilk defa gelecek arkadaşlardır, onu da iyi biliyorum. Ama biz taraftarlarımızın gerek büyük gerekse küçük maç hangi maç olursa olsun yanımızda istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Yanında çalışan 50-60 kişiye işverenlerimiz bilet alabilir"
Taraftara da çağrıda bulunan Gevrek, "İşverenlerimizin ve esnaflarımızın Fenerbahçe maçında takımlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Yanında çalışan 50-60 kişiye işverenlerimiz bilet alabilir. 50 liraya bilet alamayacak öğrencilerimiz, taraftarlarımız var. Öğrencilerimize ve 50 lira veremeyecek olan taraftarlarımıza işverenlerimizin sahip çıkması lazım. Esnaflarımız, kurumlarımız var, takımımıza sahip çıkmaları lazım. Bu maç ile ilgili ulusalda da çıkan haberler var. Takımını orada yalnız bırakmak, takımın orada 7 bin, 10 bin kişiye oynaması doğru bir şey değil. Malatya'nın bu olaya topyekün sahip çıkması gerekiyor. Fenerbahçe maçında stadı dolu olarak görmek istiyorum. Malatya'ya da yakışan budur. Bugüne kadar her yerde taraftarlarımız ses getirdi. Stadı doldurarak, centilmenlik yaparak; ülkesine ve milletine gerekli yerlerde katkı sağlayarak, bazı olaylarda tepki göstererek devletinin yanında oldu. Malatya'da çok önemli bir maç oynanacak. Burada mesele 3 lira, 5 lira katkı sağlamanın dışına çıktı, farklı bir olaya gitti. Taraftarlarımızın stadı doldurması lazım, bütün taraftarlarımızdan bunu canı gönülden istiyoruz" açıklamasını yaptı.
"Bu sadece Fenerbahçe'ye denk geldi"
Bilet uygulamasının Fenerbahçe'ye özel yapılmadığını, bu maça denk geldiğini de ifade eden Gevrek, "Bu sadece Fenerbahçe'ye denk geldi. Fenerbahçe değil de, içeride başka bir büyük takıma karşı oynasaydık bu uygulama yine yapılacaktı. Bu asla Fenerbahçe'ye karşı olan bir şey değil. Basın sözcüsünün de böyle bir açıklaması yok. 'Sadece Fenerbahçe'ye karşı uygulanmış bir uygulamadır' düşüncesi bu yönetimde asla olmadı. Bu yapılanın tamamen bir fırsatçılık olmadığını söylemek istiyorum. Sadece bir kereye mahsus takımına sahip çıkma adına yapılan bir uygulamaydı. Bütün Malatya'daki taraftarlarımızın takımına sahip çıkması, katkı sağlaması anlamında yapılan bir uygulamadır, farklı bir uygulama asla olmaz. Dört yıldır yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla buradayız. Taraftarlarımızla nasıl iç içe olduğumuzu biliyorsunuz. 'Bu gelecek parayla kulüp kurtulacak' düşüncesiyle de bakmak doğru değil. 'Bir sıkıntı var, burayla giderilecek' düşüncesi asla söz konusu değil. Bu kulübün 90 milyon TL bütçesi var. 'Bir sıkıntı var, o sıkıntı için yapıldı' diye değil, herkesin katkı sağlaması lazım. Burada en büyük katkıyı taraftarlarımız sağlıyor" dedi.
"Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamayı talihsiz buluyorum"
Ligde kalmayı garantilemediklerini söyleyen Gevrek, "Bizim işimiz daha bitmedi. Bizim hedefimiz var. 44 puan hedefi koymuştuk. En az 44 puan diyoruz ama inşallah üstüne çıkarız çünkü bizim hedefimiz henüz bitmedi. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledik diye bir şey yok. Daha 10 maçımız var, aldığımız kadar puan alıp ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz. Bu anlamda da kesinlikle yanlış bir anlaşılma, düşünce asla olmasın. Tamamen takıma sahip çıkılması anlamında yapılan bir uygulamadır. 'Ligde kalmayı garantilediniz de, ona göre mi yaptınız' düşüncesi doğru değil. Yeni lige çıkan bir takımız. Yeni bir stat ve kolay değil, stat şehrin dışında. Böyle bir uygulamayı erteledik. Bu uygulama, ertelenen bir uygulamadır. Beşiktaş ve Galatasaray'a yapılan uygulamaya karşı, Fenerbahçe'ye ayrı bir uygulama asla söz konusu olamaz. Bizim hepsine saygımız var. Lige değer katan, gerçekten lige büyük katma değer sağlayan takımlardır. Biz bu takımlar arasında ayrı uygulama yapmayız. Lig onlarla güzel ama Anadolu takımları olmadan da o takımlar olmaz. O konuda da yapacağımız açıklamalara da kesinlikle marka değerini düşürmemek adına dikkatli olması lazım. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamayı talihsiz buluyorum. Fenerbahçe camiası bizim gerçekten saygı duyduğumuz, ciddi taraftarı olan bir camiadır. Ama bizim kendi taraftarımıza uyguladığımız fiyat politikasına dahil olması da bir büyük camiaya yakışmıyor. Çünkü bizi kendi taraftarımızla karşı karşıya getirmek doğru bir şey değildir. O açıklamayı talihsiz buluyorum" diye konuştu.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:30
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Buffon örneği
Toplam 26
Yorum
Türk fotbolu Volkan, Emre,Caner ve Arda'dan temizlenirse düzlüğe çıkar.
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Başkan Gevrek'ten bilet fiyatı açıklaması
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun. Eğer düzgün bir yönetim olsa bu kararı sezon başında alır ve tüm 4 büyüklere uygular. Bu tamamen yönetim acizliği ve fırsatçılık.
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Toplam 5
Yorum
fanatik gene hakem oyunları olacak
“Bu sadece Fenerbahçe’ye denk geldi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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