"Hamit’in transferi gerçekleşirse faydalı olur"
Devre arası kampını Antalya’da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, transferi için görüşmelerin sürdüğü Hamit Altıntop’un takıma çok faydalı olacağını söyledi.
"İnşallah bu isimleri de en kısa sürede kampımıza bekliyoruz"
Bulut, yönetime sunduğu listede ismi bulunan futbolcularla anlaşılmak üzere olduğunu belirterek, "Gerek yurt dışından, gerekse de yurt içinden istediğimiz bazı futbolcular vardı. Bu konuda yönetim bazılarıyla görüşüyor. En son aldığım bilgi, bu futbolcularla anlaşılmak üzere olduğu yönünde. İnşallah bu isimleri de en kısa sürede kampımıza bekliyoruz. Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. Takımımızda acilen takviye yapmamız gereken mevkiler var. Sonuçta bu 17 haftalık bir boks maçı. Yumruklarınızın güçlü olması lazım ki nakavt olmayasınız" diye konuştu.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:16
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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