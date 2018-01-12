Hamit Altıntop Malatya'ya doğru
Yeni Malatyaspor, milli yıldızla görüştü. Taraflar buluşmadan olumlu ayrıldı
Yeni Malatya'da heyecan yaratan Hamit Altıntop ismi, imzaya gidiyor. Bonservisi elindeki milli yıldızla görüşen sarıkırmızılılar, bu buluşmanın olumlu geçtiği açıklamasını yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut'un da alınmasını istediği 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla görüşmelerin süreceği vurgulanırken, Başkan Adil Gevrek, "Hamit'le henüz anlaşmamız olmadı" ifadelerini kullandı
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Hamit Altıntop Malatya'ya doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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