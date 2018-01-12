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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Malatya'ya doğru

    Hamit Altıntop Malatya'ya doğru

    , milli yıldızla görüştü. Taraflar buluşmadan olumlu ayrıldı

    Yeni Malatya'da heyecan yaratan Hamit Altıntop ismi, imzaya gidiyor. Bonservisi elindeki milli yıldızla görüşen sarıkırmızılılar, bu buluşmanın olumlu geçtiği açıklamasını yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut'un da alınmasını istediği 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla görüşmelerin süreceği vurgulanırken, Başkan Adil Gevrek, "Hamit'le henüz anlaşmamız olmadı" ifadelerini kullandı

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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