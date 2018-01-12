Hamit Altıntop Malatya'ya doğru

Yeni Malatya'da heyecan yaratan Hamit Altıntop ismi, imzaya gidiyor. Bonservisi elindeki milli yıldızla görüşen sarıkırmızılılar, bu buluşmanın olumlu geçtiği açıklamasını yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut'un da alınmasını istediği 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla görüşmelerin süreceği vurgulanırken, Başkan Adil Gevrek, "Hamit'le henüz anlaşmamız olmadı" ifadelerini kullandı