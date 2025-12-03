MasterChef Patatesli Mantı tarifi! Patatesli mantı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları!

MasterChef'in sevilen tariflerinden biri olan patatesli mantı, son bölümler sonrası en çok aranan yemekler arasında yer aldı. Peki, MasterChef patatesli mantı nasıl yapılır, tarifi nedir? Evde mantı yapmak isteyenler için oldukça pratik olan bu tarifin hamuru un, yumurta ve suyla yoğruluyor. İç harcı için haşlanmış patates, karabiber, pul biber ve tuz gibi malzemeler bir araya getiriliyor. Küçük kareler halinde kesilen hamur, patatesli iç harçla doldurulup kapatılıyor. "Patatesli mantı malzemeleri nelerdir, pişirme süresi kaç dakikadır?" gibi soruların yanıtı da merak ediliyor. Kaynar suda kısa sürede pişen bu mantı, üzeri yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiğinde nefis bir ana yemeğe dönüşüyor. MasterChef tarzı patatesli mantı yapmak isteyenler için tarif tüm detaylarıyla burada!

PATATESLİ MANTI MALZEMELERİ

Hamuru için;

5 su bardağı un

1.5 su bardağı su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

5 patates

1 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Üzeri için;

120 gram tereyağı

Arzuya göre sarımsaklı yoğurt

PATATESLİ MANTI NASIL YAPILIR?

İç harcı için önce patateslerin kabuklarını soyup iri parçalar halinde doğrayın ve geniş bir tencerenin içine alın. Üzerini tamamen kapatacak kadar su ekleyerek patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan patatesleri süzerek geniş bir kaseye aktarın ve bir ezici yardımıyla püre kıvamına gelinceye kadar iyice ezin.

Diğer yandan, iç harcın lezzetini artırmak için küçük küpler hâlinde doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kavrulmuş soğanı ezdiğiniz patateslerin üzerine ekleyin. Ardından tuz, karabiber, pul biber ve damak tadınıza uygun diğer baharatlarla karışımı tatlandırın. Bütün malzemeler tamamen birleşinceye kadar karıştırın ve harcı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Hamuru hazırlamak için geniş bir yoğurma kabına unu eleyerek aktarın. Üzerine tuz ve yumurtayı ekleyin. Yavaş yavaş su ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayın. Hamurun kıvamı sert olmalıdır, bu nedenle suyu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda vardır. Kıvam alan hamurun üzerini nemli bir bezle kapatın ve yaklaşık 40 dakika kadar dinlendirin. Bu dinlendirme süresi hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

Dinlenmiş hamuru un serpilmiş tezgâha alın ve eşit büyüklükte bezelere ayırın. Her bir bezeyi oklava veya merdane yardımıyla ince olacak şekilde açın. Ardından yuvarlak bir kalıp, çay bardağı ağzı ya da uygun bir kesiciyle hamurdan yuvarlak parçalar çıkarın. Kestiğiniz hamurların ortasına hazırladığınız patatesli iç harçtan yerleştirin ve hamuru yarım ay şeklinde kapatarak kenarlarını iyice bastırın.

Hazırladığınız mantıları geniş bir tencerede kaynayan tuzlu suya atarak haşlayın. Mantılar suyun yüzeyine çıkmaya başladığında piştiğini anlayabilirsiniz. Pişen mantıları süzerek servis tabağına alın.

Üzeri için tereyağını küçük bir tavada eritip kızdırın. Sıcak tereyağını mantıların üzerine gezdirerek servis edin. İsteğe bağlı olarak yanında sarımsaklı yoğurt, nane veya pul biber de kullanabilirsiniz. Sıcak olarak servis edilen patatesli mantı, hem pratik hem de doyurucu bir lezzet sunar.

PATATESLİ MANTI PÜF NOKTALARI

1. Hamurun kıvamı sert olmalı

Mantı hamuru, klasik hamurlara göre daha sert yoğrulmalıdır.

Sert hamur daha kolay açılır ve pişerken dağılmaz.

Su eklerken mutlaka azar azar ekleyin.

2. Hamuru mutlaka dinlendirin

En az 30–40 dakika dinlendirilmiş hamur daha elastik olur.

3. Patates püresini çok sulandırmayın

Patatesleri haşladıktan sonra iyice süzün.

İç harcın çok sulu olması mantının açılmasına ve dağılmasına neden olur.

4. Soğanı iyi kavurun

Soğanlar pembeleşip yumuşadığında patatese eklendiğinde daha aromatik bir iç harç oluşur.

Çiğ soğan kullanmak, mantının içinde su salmasına neden olabilir.

5. İç harcı tamamen soğutun

Sıcak harç hamurun yumuşamasına ve kolay açılmasına engel olur.

Mutlaka tamamen soğumuş iç harçla çalışın.

6. Hamuru eşit incelikte açın

İnce açmaya özen gösterin ancak çok aşırı ince yapmayın; pişerken parçalanabilir.

Orta ince bir hamur mantıya ideal kıvam verir.

7. Mantıları sıkıca kapatın

Yarım ay şekli verirken kenarlara iyice bastırın.

Arada hava kalmaması dağılmayı önler.

8. Kaynar suya atın

Mantıları su henüz ılık veya ısınırken atmayın.

Su tamamen kaynamış olmalı.

9. Suyun içine mutlaka tuz ekleyin

Tuz sadece lezzet için değil, hamurun formunu koruması için de önemlidir.

10. Mantı yüzeye çıktığında pişmiş demektir