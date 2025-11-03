CANLI SKOR ANA SAYFA
Kütahya'nın Meşhur Sıkıcık Çorbası nedir, nasıl yapılır? İşte Evde Kolayca Yapabileceğiniz Tarif ve Püf Noktaları!

Kütahya’nın Meşhur Sıkıcık Çorbası nedir, nasıl yapılır? İşte Evde Kolayca Yapabileceğiniz Tarif ve Püf Noktaları!

Kütahya mutfağının geleneksel lezzeti Sıkıcık Çorbası, ince bulgur ve tarhanadan hazırlanan küçük köfteleriyle hem pratik hem doyurucu. Yeni tatlar denemek isteyenler de, ''Sıkıcık Çorbası nasıl yapılır, içerisinde neler bulunur, püf noktaları nelerdir?'' diye araştırma yapıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Sıkıcık Çorbası tarifi ve püf noktaları...

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 14:00
Kütahya’nın Meşhur Sıkıcık Çorbası nedir, nasıl yapılır? İşte Evde Kolayca Yapabileceğiniz Tarif ve Püf Noktaları!

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, Kütahya mutfağının eşsiz lezzeti Sıkıcık Çorbası, hem pratik hem de doyurucu bir seçenek olarak sofralarınıza geliyor. Yeni tatlar denemek isteyenler, ''Sıkıcık Çorbası nasıl yapılır, içerisinde neler bulunur, püf noktaları nelerdir?'' diye araştırma yapıyor. Peki Sıkıcık Çorbası nedir, nasıl yapılır. tarifi nedir, içeriğinde neler bulunur ve püf noktaları nelerdir işte bütün detaylar haberimizin devamında...

SIKICIK ÇORBASI NEDİR?

Sıkıcık Çorbası, Türkiye'nin Kütahya yöresine ait bir yöresel çorbadır. İnce bulgur ve tarhana karışımından hazırlanan ''küçük köfteler'' şeklindeki parçaların çorbada pişirilmesiyle yapılır. Adı da bu köftelerin ''ince bulgurlar elde sıkılarak'' yuvarlanmasından geliyor.

MALZEMELERİ NELERDİR?

Köftesi için malzemeler;

İnce bulgur (örneğin 1 su bardağı)

Tarhana (örneğin 3 yemek kaşığı ya da yarım çay bardağı)

Un (örneğin 1 yemek kaşığı)

Kuru nane, karabiber, tuz

Yumurta (bazı tariflerde)

Çorba ve pişirme için malzemeler;

Soğan (bir orta boy)

Yağ (zeytinyağı ve/veya tereyağı)

Salça (domates salçası veya biber salçası)

Sıcak su veya et suyu

Sos ya da servis için: Yoğurt + sarımsaklı yoğurt / kızdırılmış yağ + kırmızı biber gibi.

NASIL YAPILIR?

🌾İnce bulguru sıcak suyla şişirin.

🥣Bulgura tarhana, un, nane, karabiber, tuz ve (eğer kullanılıyorsa) yumurta eklenip yoğrularak "küçük yuvarlak köfteler" hazırlanır.

🧅Bir tencerede soğanı yağda kavurun, salçayı ekleyin.

💧Üzerine sıcak su/et suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

🟠Kaynayan çorbaya hazırlanan köfteleri dikkatle atın, birbirine yapışmamasına özen gösterin. Kısık ateşte köfteler iyice pişene kadar kaynatın.

🍽️Servis sırasında üstüne sarımsaklı yoğurt ve tercihe göre kızdırılmış yağda kırmızı biber gezdirerek servis edin.

PÜF NOKTALARI

Köfteleri hazırlarken bulgurun iyi şişmiş olması, daha iyi yuvarlanması açısından önemlidir.

Köfteleri tencereye atarken birbirine yapışmasını önlemek için "tane tane" atmak önerilir.

Servis öncesi çorba sıcak olmalı, yoğurt sosu soğuk olarak değil hemen servis edilirken eklenmeli.

Kızdırılmış yağ ve kırmızı biber sosu çorbanın aromasını arttırır.

