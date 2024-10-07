PATATES ÇANAĞINDA TAVUK SOTE TARİFİ: Patates Çanağında Tavuk Sote nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Patates çanağında tavuk sote, sunumu ve lezzetiyle dikkat çeken bir yemektir. Fırında kızartılan patatesler, dışı çıtır içi yumuşak bir taban oluştururken, tavuk sote, sebzeler ve baharatlarla zenginleştirilmiş bir tat deneyimi sunar. Bu kombinasyon, hem göze hem de damağa hitap eder. Yanında hafif bir salata veya yoğurtla servis edildiğinde, harika bir öğün keyfi sağlar. Peki, Patates Çanağında Tavuk Sote nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

PATATES ÇANAĞINDA TAVUK SOTE MALZEMELERİ

Patates çanakları için:

1 kg patates

Yarım çay bardağından az süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, kekik ve karabiber

Tavuk sotesi için;

500 gr tavuk göğsü

7-8 adet mantar

2 adet yeşil biber

2 adet küçük kapya biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Kekik, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz

Salçalı sosu için;

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

PATATES ÇANAĞINDA TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?