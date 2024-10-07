PATATES ÇANAĞINDA TAVUK SOTE TARİFİ: Patates Çanağında Tavuk Sote nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Patates çanağında tavuk sote, sunumu ve lezzetiyle dikkat çeken bir yemektir. Fırında kızartılan patatesler, dışı çıtır içi yumuşak bir taban oluştururken, tavuk sote, sebzeler ve baharatlarla zenginleştirilmiş bir tat deneyimi sunar. Bu kombinasyon, hem göze hem de damağa hitap eder. Yanında hafif bir salata veya yoğurtla servis edildiğinde, harika bir öğün keyfi sağlar. Peki, Patates Çanağında Tavuk Sote nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
PATATES ÇANAĞINDA TAVUK SOTE MALZEMELERİ
Patates çanakları için:
1 kg patates
Yarım çay bardağından az süt
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, kekik ve karabiber
Tavuk sotesi için;
500 gr tavuk göğsü
7-8 adet mantar
2 adet yeşil biber
2 adet küçük kapya biber
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
Kekik, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz
Salçalı sosu için;
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı sıcak su
PATATES ÇANAĞINDA TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?
- Patateslerin kabuklarını soyup yumuşayana kadar haşladım.
- Tavuk sotesi için sıvı yağı tavada kızdırdım.
- Ardından küçük kuşbaşı doğranmış tavukları tavaya alınıp rengi dönene kadar kavurdum.
- Sonra soğan ve sarımsak ekleyip biraz daha soteledim.
- Biberleri de ekleyip 1-2 dk daha soteledikten sonra küçük doğranmış mantarları ekledim.
- Mantar piştiğinde son olarak salça, tuz ve baharatları ekledim ve az daha pişirip ocaktan aldım.
- Haşlanan patateslerimi ezdim.
- Üzerine kaşar peyniri, süt, tuz ,karabiber ve kekik ekleyip tekrar karıştırdım.
- Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar aldım ve top şekli verdim.
- Sonra ortasına çukur açıp içerisine tavuk soteden yerleştirdim.
- Üzerine kaşar peyniri serpip, suyla açtığım salça sosunu fırın kabına döktüm.
- Önceden ısıtılmış ( alt üst ayarda) 200 derece fırında kaşar peyniri eriyip renk alana kadar pişirdim.Afiyet olsun.