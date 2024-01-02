Vişneli Ayva tatlısı nasıl yapılır? Vişneli Ayva tatlısı için malzemeler nelerdir? İşte lezzetli ve pratik vişneli ayva tatlısı tarifi

Türk mutfağının sevilen tatlılarından olan vişneli ayva tatlısı, üzerine tahin ya da kaymak eklendiği takdirde dünyanın en güzel lezzetlerinden birine dönüşüyor. Büyük küçük herkesin beğenerek tükettiği vişneli ayva tatlısının yapımı da oldukça kolay. Peki, vişneli ayva tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte yanıtı..

❓Vişneli ayva tatlısı nasıl yapılır?

👉VİŞNELİ AYVA TATLISI MALZEMELERİ

2 adet orta boy ayva

8 yemek kaşığı toz şeker (her yarım ayva için iki yk)

1 tane kabuk tarçın

1, 5 su bardağı dondurulmuş vişne

2 su bardağı su

2-3 tane limon tuzu

1 tatlı kaşığı nişasta(sos için)

Üzeri için:

1 kutu krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Süsleme için:

Dövülmüş ceviz-nane yaprakları

👉VİŞNELİ AYVA TATLISI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Önce krema ve pudra şekeri iyice çırpılarak dolaba kaldırılır. Tercihe göre çırpılmış kremşanti veya kaymak da kullanılabilir. (Ben kremanın tamamını kullandım bir miktar arttı) Ayvalar ortadan ikiye bölünerek çekirdek kısmı ve sert kısım çıkarılarak soyulur. Uygun bir tencereye yerleştirip her bir parça üzerine ikişer yemek kaşığı toz şeker konulur. Vişneler, kabuk tarçın, ayva çekirdekleri, su ve limon tuzu konularak kısık ateşte arada bir alt üst ederek yumuşayana dek pişirilir. Piştikten sonra soğuması için dikkatlice başka bir tabağa alınır. Sos için tencerede kalan su süzülür. Bir başka kapta nişasta az su ile açılarak süzülmüş vişne suyuna karıştırılarak pişirilir. En son soğumuş olan ayvalar servis tabağına alınarak üzerlerine sos gezdirilerek ortaları krema ile doldurulur. Arzuya göre süslenerek soğutulup servis edilir.

🌟AFİYET OLSUN