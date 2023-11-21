PORÇINI MANTARLI RAVIOLI TARİFİ - 🍄Evde Porçini Mantarlı Ravioli nasıl yapılır? Tam kıvamlı Porçini Mantarlı Ravioli tarifi

PORÇINI MANTARLI RAVIOLI TARİFİ - İtalya'nın en sevilen yemekleri arasında yer alan Ravioli farklı sebze ve etlerle dolgulu olarak yapılır. Ravioli'yi evinde yapmak isteyenler, Porçini Mantarlı Ravioli tarifini, malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırıyor. İşte merak edilenler ve en lezzetli ve pratik Porçini Mantarlı Ravioli tarifi...

Porçini Mantarlı Ravioli nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için;

200 g Un

2 Yumurta

Natürel Sızma Zeytinyağı

Mantar dolgusu için;

50 g Soğan

Porçini Mantarı

1 Diş Sarımsak

1 Tutam Maydanoz

1 Yemek Kaşığı Limon Suyu

Tuz ve Karabiber

Sosu için;

50 g Tereyağı

1 Diş Sarımsak

3 Yaprak Adaçayı

Parmesan Peyniri

Yapılışı:

Kuru porçini mantarlarınızı ılık bir suda yıkayın.

Yıkadığınız mantarlarınızı sıcak su ile dolu bir kaba alın ve 15 dakika sıcak suda beklettikten sonra mantarlarınızı sıcak sudan alıp süzdürün.

Sızma Zeytinyağı sıktığınız tavaya küp küp doğradığınız soğanları ve diş sarımsağı ekleyip kavurun.

Doğradığınız porçini mantarlarınızı da aynı tavada kavurun. Kavurduğunuz karışıma 1 yemek kaşığı limon suyu ve mantar haşladığınız sudan ekleyin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Son olarak tuz ve karabiber ekleyip dolguyu bir kenara alın.

Makarna hamuru için un ile yumurtayı yavaş yavaş karıştırın ve Sızma Zeytinyağı ekleyerek hamurunuzu hazırlayın.

Hazırladığınız hamura mantar dolgunuzu ekleyin.

Üstünü kapattığınız hamurunuzu dilediğiniz şekilde kesin.

Sos için tavada tereyağınızı eritin.

Adaçayı ve sarımsağı eriyen tereyağında biraz çevirin ve haşladığınız raviolilerinizi tavada birkaç dakika daha pişirin.

Üzerine parmesan peyniri rendeleyerek son dokunuşu yapın

AFİYET OLSUN