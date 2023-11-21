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ETLİ RAVIOLI TARİFİ - Evde Etli Ravioli nasıl yapılır? Etli Ravioli tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

İtalya mutfağının meşhur tariflerinden olan Ravioli, etli dolgusuyla hem gözleri hem karınları doyuruyor. Misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Etli Ravioli, damak çatlatmaya devam ediyor. Evinde Etli Ravioli yapmak isteyen vatandaşlar için Etli Ravioli tarifinin malzemeleri ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 10:50
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ETLİ RAVIOLI TARİFİ - Evde Etli Ravioli nasıl yapılır? Etli Ravioli tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

ETLİ RAVIOLI TARİFİ - Etli, sebzeli, peynirli tarifleriyle İtalyan mantısı olarak bilinen Ravioli, büyük küçük herkesin damaklarında tadını bırakmaya devam ediyor. Evinde Etli Ravioli yapmak isteyenler arama motorlarında Etli Ravioli tarifi araştırıyor. Peki Etli Ravioli nasıl yapılır? İşte Etli Ravioli malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Etli Ravioli nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru İçin:

  • 4 adet yumurta
  • 3,5 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı semolina (irmik unu)
  • 1/2 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 200 gram orta yağlı kıyma
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 diş sarımsak (arzuya göre)
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1/2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)(arzuya göre)
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

  • 1 tutam maydanoz (incecik kıyılmış)
  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

  • Ravioli hamuru için; un, tuz ve irmik ununu geniş bir karıştırma kabına alın. Ardından yumurtaları ekleyin.
  • Hamuru kıvam alana kadar yoğurun.
  • Streç filmle sarıp 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
  • Ravioli hamurlarını açmadan önce iç harcı hazırlayın. Kuru soğanı ve sarımsağı rondoda püre haline getirin ya da minik küpler halinde doğrayın. Sıvı yağ ile tavada kavurun.
  • Kavrulan sarımsak ve soğanın üzerine kıyma, tuz ve karabiberi ilave edip pişirmeye devam edin
  • Son olarak un ve cevizi ekleyip suyunu çeken ve pişen kıymalı harcı bir kenara alın.
  • Hamuru 2 bezeye ayırın. Mutfak tezgahını hafifçe unlayıp bir adet hamur bezesini merdane yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın.
  • Açtığınız hamurların kenar kısımlarını keserek uzun dikdörtgen şekline getirin.
  • Hazırladığınız kıymalı harç bir kenarda soğumuş olsun.
  • Kare hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin
  • Yaklaşık 8x8 cm olacak şekilde kare parçalar halinde kesin. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını bir fırça yardımıyla su ile ıslatın. Üzerine bir kat hamur kapatıp kare şeklini verin.
  • Kenar kısımlarının üzerinden tırtıklı ya da düz bir kesici yardımıyla keserek yapışmalarını ve şekil almalarını sağlayın. İç harcın etrafını elinizle bastırarak hamurların yapışmasını sağlayın.
  • Aynı işlemi diğer hamur bezelerine de uygulayın. Şekil verdiğiniz makarnaları bir servis tabağına alın.
  • Derin bir tencerede, kullandığınız tencerenin yarısı kadar kaynamış suyu hazırlayın. Taze taze açılmış ravioli makarnalarını 8-10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnaları bir süzgeç yardımıyla çıkartıp fazla sularını süzdürün.
  • Servis tabağına alıp arzuya göre ince kıyılmış maydanoz ve çekilmiş karabiber eşliğinde servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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