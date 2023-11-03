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PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ - Pirinç Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Yemek sofralarının tamamlayıcısı Pirinç Pilavı, mutfakların en sevilen tarifi olmaya devam ediyor. Çatala kaşığa tane tane gelen bembeyaz bir pirinç pilavı tarifi için vatandaşlar arama motorlarında "Pirinç Pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavının püf noktaları nelerdir?" sorularını aratıyor. En kolay ve pratik tarifiyle haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 11:00
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PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ - Pirinç Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ - İster şehriyeli ister şehriyesiz mis gibi tereyağlı pirinç pilavı sofraların gözdesi olmaya devam ediyor. Vazgeçilmez Pirinç pilavı tarifini haberimizde sizler için derledik.

Pirinç pilavı nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)
  • 2 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Uygun bir pilav tenceresinin içerisine tereyağı ekleyin.
  • Tereyağı eridikten sonra pirinçleri ekleyip kavurmaya başlayın. Pirinçler tane tane dökülmeye başlayana kadar yaklaşık 5 dakika kavurun.
  • Sıcak suyu ekleyin, tuzu ve karabiberi de ilave edin.
  • Bir kez karıştırın, kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.
  • Suyunu çeken pilavın üzerine bir bez koyun ve demlenmesi için dinlendirin.
  • Biraz et ya da tavuk ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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