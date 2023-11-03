PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ - Pirinç Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ - İster şehriyeli ister şehriyesiz mis gibi tereyağlı pirinç pilavı sofraların gözdesi olmaya devam ediyor. Vazgeçilmez Pirinç pilavı tarifini haberimizde sizler için derledik.
Pirinç pilavı nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)
- 2 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
- Uygun bir pilav tenceresinin içerisine tereyağı ekleyin.
- Tereyağı eridikten sonra pirinçleri ekleyip kavurmaya başlayın. Pirinçler tane tane dökülmeye başlayana kadar yaklaşık 5 dakika kavurun.
- Sıcak suyu ekleyin, tuzu ve karabiberi de ilave edin.
- Bir kez karıştırın, kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.
- Suyunu çeken pilavın üzerine bir bez koyun ve demlenmesi için dinlendirin.
- Biraz et ya da tavuk ile servis edebilirsiniz.
AFİYET OLSUN