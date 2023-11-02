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PARMIGIANA ALLA NAPOLETANA TARİFİ - Evde Parmigiana Alla Napoletana nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

İtalya'nın en meşhur lezzetlerinden olan Parmigiana Alla Napoletana, Napoli şehrinden adını almıştır. Yedikçe yediren damak çatlatan bu lezzet vatandaşlar tarafından son zamanların en sık araştırılan yemeklerinden biri oldu. Parmigiana Alla Napoletana nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Parmigiana Alla Napoletana malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
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PARMIGIANA ALLA NAPOLETANA TARİFİ - Evde Parmigiana Alla Napoletana nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

PARMIGIANA ALLA NAPOLETANA TARİFİ - İtalyan mutfağının mükemmel lezzetlerden olan Parmıgıana Alla Napoletana tarifini kendi mutfağında denemek isteyen vatandaşlar için malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

Parmıgıana Alla Napoletana nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 500 gr patlıcan
  • 300 g latte için
  • 700 gr domates püresi
  • 100 gr parmesan
  • 6 yumurta
  • 20 gr ekmek kırıntısı
  • Tatmak için tuz
  • 10 fesleğen yaprağı
  • yarım beyaz soğan (bahçemden)
  • kızartmak için fıstık yağı
  • sızma zeytinyağı

Yapılışı:

  • Patlıcanları soyun, soyun ve çok ince olmayan dilimler halinde kesin.
  • Dilimleri bir kaseye yerleştirin ve unu eşit şekilde dökün.
  • Ayrı olarak yumurta ve tuzla bir hamur hazırlayın. Bir tavaya bol miktarda yağ dökün ve ısıtın.
  • Yağ ısınır ısınmaz, birer birer patlıcan alın (önceden unlanmış), hamura batırın ve altın rengi olana kadar pişirin.
  • Bu arada sosu hazırlayın: Sızma zeytinyağını bir tavaya dökün ve soğanı kızartın.
  • Domates püresini ekleyin ve damak tadınıza göre tuz ekleyerek 30 dakika pişirmeye devam edin.
  • Eklemeye devam edin.
  • Sosu çömlek bir tavaya dökün. Bir kat patlıcan yapın.
  • Parmesanı, doğranmış Agerola fior di latte'yi, taze fesleğeni ve sosu ekleyin. İşlemi üç kez tekrarlayın.
  • Son katmanı parmesan, fior di latte, sos ve galeta unu ile tamamlayın: o harika kabuğun sırrı budur.
  • 180° fırında 45 dakika kadar pişirin.

AFİYET OLSUN

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