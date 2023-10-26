PİŞMANİYE TARİFİ - Evde Pişmaniye nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

PİŞMANİYE TARİFİ - Türk mutfağına ait, tatlı olarak tüketilen Pişmaniye, akşam çaylarının vazgeçilmez klasik lezzetlerinden biri haline geliyor. İşte Pişmaniye tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Pişmaniye nasıl yapılır?

Malzemeleri:

2,5 su bardağı un

2,5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı limon tuzu

Üzeri için;

Antep fıstığı

Yapılışı:

Öncelikle unumuzun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.

Kavurduğumuz unu bir tepsiye döküyoruz soğuması için bırakıyoruz.

Ardından bir tavaya şeker ve suyu ekliyoruz sürekli karıştırarak kaynatıyoruz.

Kaynadıktan sonra limon tuzunu ekliyoruz .

Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp karıştırarak soğutuyoruz dikkat edin sertleşmesin sürekli karıştırın kıvam alacaktır.

Ardından kıvam aldıktan sonra tepsideki unumuzun üzerine alıyoruz.

Halka oluşturuyoruz una buluyoruz genişletip 8 rakam çıkartıp üst üste katlıyoruz .

Sürekli tekrarlıyoruz bu işlemi .

Ardından fazla olan undan kurtulup servis edebilirsiniz

AFİYET OLSUN