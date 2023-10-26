PİŞMANİYE TARİFİ - Evde Pişmaniye nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

PİŞMANİYE TARİFİ - Türk mutfağına ait, tatlı olarak tüketilen Pişmaniye, akşam çaylarının vazgeçilmez klasik lezzetlerinden biri haline geliyor. İşte Pişmaniye tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Pişmaniye nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 2,5 su bardağı un
- 2,5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı limon tuzu
Üzeri için;
- Antep fıstığı
Yapılışı:
- Öncelikle unumuzun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.
- Kavurduğumuz unu bir tepsiye döküyoruz soğuması için bırakıyoruz.
- Ardından bir tavaya şeker ve suyu ekliyoruz sürekli karıştırarak kaynatıyoruz.
- Kaynadıktan sonra limon tuzunu ekliyoruz .
- Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp karıştırarak soğutuyoruz dikkat edin sertleşmesin sürekli karıştırın kıvam alacaktır.
- Ardından kıvam aldıktan sonra tepsideki unumuzun üzerine alıyoruz.
- Halka oluşturuyoruz una buluyoruz genişletip 8 rakam çıkartıp üst üste katlıyoruz .
- Sürekli tekrarlıyoruz bu işlemi .
- Ardından fazla olan undan kurtulup servis edebilirsiniz
AFİYET OLSUN