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PİŞMANİYE TARİFİ - Evde Pişmaniye nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

İzmit'in meşhur tatlılarından olan Pişmaniye, çok beğenilen tarifler arasında yer alıyor. Tel tel ayrılmasıyla ağız sulandıran Pişmaniye, tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Pratik yapılışıyla Pişmaniye tarifi vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Pişmaniye nasıl yapılır? İşte Pişmaniye tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:31
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PİŞMANİYE TARİFİ - Evde Pişmaniye nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

PİŞMANİYE TARİFİ - Türk mutfağına ait, tatlı olarak tüketilen Pişmaniye, akşam çaylarının vazgeçilmez klasik lezzetlerinden biri haline geliyor. İşte Pişmaniye tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Pişmaniye nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 2,5 su bardağı un
  • 2,5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı limon tuzu

Üzeri için;

  • Antep fıstığı

Yapılışı:

  • Öncelikle unumuzun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.
  • Kavurduğumuz unu bir tepsiye döküyoruz soğuması için bırakıyoruz.
  • Ardından bir tavaya şeker ve suyu ekliyoruz sürekli karıştırarak kaynatıyoruz.
  • Kaynadıktan sonra limon tuzunu ekliyoruz .
  • Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp karıştırarak soğutuyoruz dikkat edin sertleşmesin sürekli karıştırın kıvam alacaktır.
  • Ardından kıvam aldıktan sonra tepsideki unumuzun üzerine alıyoruz.
  • Halka oluşturuyoruz una buluyoruz genişletip 8 rakam çıkartıp üst üste katlıyoruz .
  • Sürekli tekrarlıyoruz bu işlemi .
  • Ardından fazla olan undan kurtulup servis edebilirsiniz

AFİYET OLSUN

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