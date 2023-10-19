KOÇ YUMURTASI TARİFİ - Evde Koç Yumurtası nasıl yapılır? Nasıl pişirilir?

KOÇ YUMURTASI TARİFİ - Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden Koç Yumurtası, büyük küçük herkesin tadından doyamayacağı bir yemek olarak biliniyor. Koç yumurtası tarifini kendi evinde, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur Koç Yumurtası malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

KOÇ YUMURTASI NASIL YAPILIR?

Koç yumurtası tarifi için öncelikle temizleme işlemi yapılmalıdır.

Koç yumurtasının zarı soyulduktan sonra yıkanır ve kurulanır.

Kurulanan koç yumurtası ince dilimler halinde kesilir.

Kesildikten sonra zeytinyağı, pul biber, tuz ve karabiber ile karıştırılarak marine edilir.

Birkaç saat buzdolabında marine halde bekletildikten sonra koç yumurtası ızgara ya da mangalda pişirilir.

Pratik bir koç yumurtası yapılışı için sadece tava yeterlidir.

Tavada Koç Yumurtası Billur Tarifi

Temizlenip kurulanan koç yumurtası küp küp doğranır.

Koç yumurtası nasıl kızartılır sorusuna en leziz cevap tereyağı ile olur.

sorusuna en leziz cevap tereyağı ile olur. Tavaya tereyağı koyulur.

Doğranan koç yumurtaları tavaya atılarak kahverengileşinceye kadar sotelenir.

Sotelemeden önce isteğe göre baharat eklenebilir.

Koç Yumurtası Billur Kebabı

Zeytinyağı, kekik ilave edilen doğranmış biber, domates, kuru soğan, sarımsak ve koç yumurtası güveç kabına koyulur.

Güveç kabının ağzı alüminyum folyo ile sarılarak fırına ya da kısık ateşte ocağa koyularak pişirilir.

Koç Yumurtası Billur Yemeği

Koç yumurtası kavurması yapmak için temizlenen, yıkanan ve kurulanan koç yumurtaları kuşbaşı şeklinde doğranır.

Daha sonra geniş bir tavaya alınır.

Doğranan koç yumurtalarının üzerini örtecek kadar su doldurulur.

10 dakika kadar haşlanarak kevgire alınır ve süzülmeye bırakılır.

Tavanın içerisine damak tadına göre zeytinyağı ya da tereyağı koyulur.

Haşlanan ve suyu süzülen doğranmış koç yumurtası tavaya eklenir.

Üzerine karabiber, tuz, kimyon, kırmızıbiber gibi baharatlar eklenerek 5-10 dakika sotelenir.

İstenirse sotelenen koç yumurtasına kuru soğan ve domates de eklenebilir.

Yemeğe hazır hale gelen koç yumurtası yemeği maydanoz, sumak ve kuru soğan ile birlikte servis edilebilir.

Koç Yumurtası Haşlama

Temizledikten sonra yaklaşık 10 dakika kadar haşlandığınız koç yumurtalarını doğradıktan sonra limonlayıp servis edebilirsiniz.

Bu tarif beynin haşlama şeklinde meze olarak sunumuna benzeyen bir alternatiftir.

AFİYET OLSUN