Haberler Yemek Tarifleri KOÇ YUMURTASI TARİFİ - Evde Koç Yumurtası nasıl yapılır? Nasıl pişirilir?

KOÇ YUMURTASI TARİFİ - Evde Koç Yumurtası nasıl yapılır? Nasıl pişirilir?

Sakatat severler için mükemmel tarif olan Koç yumurtası, yiyenlerin hoşuna gitmeye devam ediyor. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı lezzet Koç yumurtası tarifini araştıranlar için Koç yumurtası malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KOÇ YUMURTASI TARİFİ - Evde Koç Yumurtası nasıl yapılır? Nasıl pişirilir?

KOÇ YUMURTASI TARİFİ - Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden Koç Yumurtası, büyük küçük herkesin tadından doyamayacağı bir yemek olarak biliniyor. Koç yumurtası tarifini kendi evinde, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur Koç Yumurtası malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

KOÇ YUMURTASI NASIL YAPILIR?

Koç yumurtası tarifi için öncelikle temizleme işlemi yapılmalıdır.

  • Koç yumurtasının zarı soyulduktan sonra yıkanır ve kurulanır.

  • Kurulanan koç yumurtası ince dilimler halinde kesilir.

  • Kesildikten sonra zeytinyağı, pul biber, tuz ve karabiber ile karıştırılarak marine edilir.

  • Birkaç saat buzdolabında marine halde bekletildikten sonra koç yumurtası ızgara ya da mangalda pişirilir.

  • Pratik bir koç yumurtası yapılışı için sadece tava yeterlidir.

Tavada Koç Yumurtası Billur Tarifi

  • Temizlenip kurulanan koç yumurtası küp küp doğranır.

  • Koç yumurtası nasıl kızartılır sorusuna en leziz cevap tereyağı ile olur.

  • Tavaya tereyağı koyulur.

  • Doğranan koç yumurtaları tavaya atılarak kahverengileşinceye kadar sotelenir.

  • Sotelemeden önce isteğe göre baharat eklenebilir.

Koç Yumurtası Billur Kebabı

  • Zeytinyağı, kekik ilave edilen doğranmış biber, domates, kuru soğan, sarımsak ve koç yumurtası güveç kabına koyulur.

  • Güveç kabının ağzı alüminyum folyo ile sarılarak fırına ya da kısık ateşte ocağa koyularak pişirilir.

Koç Yumurtası Billur Yemeği

  • Koç yumurtası kavurması yapmak için temizlenen, yıkanan ve kurulanan koç yumurtaları kuşbaşı şeklinde doğranır.

  • Daha sonra geniş bir tavaya alınır.

  • Doğranan koç yumurtalarının üzerini örtecek kadar su doldurulur.

  • 10 dakika kadar haşlanarak kevgire alınır ve süzülmeye bırakılır.

  • Tavanın içerisine damak tadına göre zeytinyağı ya da tereyağı koyulur.

  • Haşlanan ve suyu süzülen doğranmış koç yumurtası tavaya eklenir.

  • Üzerine karabiber, tuz, kimyon, kırmızıbiber gibi baharatlar eklenerek 5-10 dakika sotelenir.

  • İstenirse sotelenen koç yumurtasına kuru soğan ve domates de eklenebilir.

  • Yemeğe hazır hale gelen koç yumurtası yemeği maydanoz, sumak ve kuru soğan ile birlikte servis edilebilir.

Koç Yumurtası Haşlama

  • Temizledikten sonra yaklaşık 10 dakika kadar haşlandığınız koç yumurtalarını doğradıktan sonra limonlayıp servis edebilirsiniz.

  • Bu tarif beynin haşlama şeklinde meze olarak sunumuna benzeyen bir alternatiftir.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Son dakika: Arda Güler için flaş transfer iddiası! İtalyan devi onu transfer mi ediyor? İşte o teklif...
Milli Savunma Bakanlığından flaş Gazze açıklaması: TSK göreve hazırdır!
G.Saray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...
İşte değerini en çok artıran Türk futbolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hawawshi nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİ - Ölümcül Makineler Filminin Konusu ne? Ölümcül Makineler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)
Çatalca'da sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)
Filistin mesajı sonrası Benzema'ya Fransa'da şok suçlama!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Buruk'un doğum gününü kutladı G.Saray Buruk'un doğum gününü kutladı 12:38
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 12:32
İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar 12:25
Icardi mi Aboubakar mı? Icardi mi Aboubakar mı? 12:24
Ryan Kent için şok iddia! Gerçek sonradan ortaya çıktı Ryan Kent için şok iddia! Gerçek sonradan ortaya çıktı 12:07
Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak 11:45
Daha Eski
Zaynutdinov tarihe geçti! Zaynutdinov tarihe geçti! 11:43
İlke Özyüksel Kırgızistan'da şampiyon oldu! İlke Özyüksel Kırgızistan'da şampiyon oldu! 11:42
Sanchez derbide oynayacak mı? Sanchez derbide oynayacak mı? 11:38
G.Saray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde... G.Saray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde... 11:31
Rosier'den olay paylaşım! Rosier'den olay paylaşım! 11:25
Real Madrid - Olimpia Milano maçı ne zaman? Real Madrid - Olimpia Milano maçı ne zaman? 11:22