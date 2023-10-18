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FUL NABED & SABOOB TARİFİ - Evde Ful Nabed nasıl yapılır? Saboob tarifi ve malzemeleri...

Mısır kökenli geleneksel bir yemeklerden olan Ful Nabed & Saboob, hem meze hem ana yemek olarak yenilir. Ful Nabed & Saboob tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki Ful Nabed & Saboob nasıl yapılır? İşte Ful Nabed & Saboob tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 16:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 16:10
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FUL NABED & SABOOB TARİFİ - Evde Ful Nabed nasıl yapılır? Saboob tarifi ve malzemeleri...

FUL NABED & SABOOB TARİFİ - Mısır'a özgü bakla ile yapılan Ful Nabed, tadıyla yiyenleri büyülüyor. Yanında Saboob ile servis edilen bu yemek büyük küçük herkesin damak tadına uygun. Mısır mutfağına ait Ful Nabed & Saboob tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Ful Nabed nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 2 su bardağı kuru bakla (veya 4 su bardağı konserve fava veya bakla)
  • 1çay kaşığı kimyon
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • Yarım fincandan daha az zeytinyağı
  • Çeyrek çay bardak limon suyu
  • 2 yemek kaşığı taze ince doğranmış maydanoz
  • bakla fasulyesini ıslatmak için kullanılan su

Yapılışı:

  • Fava fasulyesini bir gece önceden ıslatın.
  • Baklaların kabuklarını soyun ve büyük bir tencereye koyun.
  • 6 su bardağı ıslatma suyunu ölçüp baklalara ekleyin.
  • Orta yüksek ateşte kaynatın.
  • Isıyı orta dereceye düşürün ve 45 dakika veya fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
  • Fasulyeler yumuşayınca ocaktan alın ve blenderda püre haline getirin.
  • Püre halindeki fava fasulyelerini tekrar tencereye alın ve kaynatın.
  • Gerekirse su ekleyin.
  • Kimyon, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip ikinci kez kaynatın.
  • 5 dakika kaynatın. Bir kaseye alıp üzerine maydanoz serperek servis yapın

Saboob nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 2 bardak çok amaçlı un, ayrıca çalışma yüzeyi için daha fazlası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 bardaktan daha az süt
  • 1 yemek yağı yağı

Yapılışı:

  • Fırını önceden 375 derece F'ye (190 derece C) ısıtın.
  • Bir kapta un ve tuzu birlikte çırpın; ortasında bir kuyu oluşturun. Süt ve yağı ekleyin; pürüzsüz hamur oluşana kadar karıştırın.
  • Hamuru hafifçe unlanmış bir çalışma yüzeyine çevirin; pürüzsüz ve esnek hale gelinceye kadar 10 ila 15 dakika yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlenmeye bırakın.
  • Hamuru 4 eşit parçaya bölün; Her parçayı bir oklava ile 1/4 inç kalınlığa kadar açın. Hazırlanan fırın tepsisine dizin.
  • Önceden ısıtılmış fırında, hafifçe kızarıncaya kadar, 8 ila 10 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN

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