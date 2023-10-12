SAZAN DOLMASI TARİFİ | Sazan dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SAZAN DOLMASI TARİFİ - Balık sevenlerin yemekten keyif alacağı bir tad olan Sazan Dolması. Denizlerin en sevilen balıklarından olan sazanın dolması da en lezzetli tarifler arasında yer alıyor. Yapımı zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli olan ve bir kez deneyenlerin vazgeçemediği Sazan Dolması tarifini biz de haberimizde derledik. İşte Sazan Dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SAZAN DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet 3-4 kg.lık sazan balığı

2 su bardağı bulgur veya pirinç

Birer tutam tarçın, nane, karabiber, kırmızıbiber

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı su

1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı kuş üzümü

Yarım su bardağı çam fıstığı

Süslemek İçin:

Bir demet maydanoz

1 adet limon

3 adet orta boy domates

Yapılışı:

Sazan balığının derisi tamamen soyulur, sırtındaki yüzgeç ve kanatları temizlenir.

Salça, yağ ve baharatlardan oluşturulan sos balığın içine ve dışına tamamen sürülür.

Balık 15 dakika beklemeye bırakılır. Yağ tencerede iyice kızartılır varsa balıktan çıkan havyar, yumurta sarısı rengini alıncaya kadar kızartılır

Daha sonra baharatlar, bulgur veya pirinç, çam fıstığı ve kuşüzümü katılarak bir müddet kavrulur, su ilave edilir ve demlenmeye bırakılır.

Hazırlanan bu karışım balığın içine iyice doldurulur ve balık iğne iplik yardımı ile dikilir.

Fırında 2 saat pişirilir.

Üzeri maydanoz, limon ve domatesle süslenerek servis yapılır

AFİYET OLSUN