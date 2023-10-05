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KUMPİR BÖREĞİ TARİFİ | Kumpir böreği malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Ağızda dağılan patatesin içine konan envai çeşit malzemeyle herkesin damak tadına uyan kumpir böreği, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Nefis lezzeti ve doyuruculuğuyla deneyenlerin vazgeçemediği kumpir böreğini yapmak isteyenler için kumpir böreği nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte kumpir böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:05 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:10
KUMPİR BÖREĞİ TARİFİ | Kumpir böreği malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KUMPİR BÖREĞİ TARİFİ | Kumpir böreği, son zamanların en poopüler tarifleri arasında yer alan kumpir böreği, büyük küçük herkesi lezzetiyle büyülüyor. İçinde eriyen tereyağına karıştırılan envai çeşit malzemeli kumpiri bir de böyle deneyenler, bu eşsiz tattan vazgeçemiyor. Peki Kumpir böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KUMPİR BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 4-5 büyük patates
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1/2 su bardağı ince doğranmış maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber
  • 1/2 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Yufka (mümkünse yufka yerine baklavalık yufka kullanabilirsiniz)
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta (üzerine sürmek için)
  • Susam veya çörek otu (üzerine serpmek için)

Yapılışı:

  • Kumpir böreği için öncelikle patatesleri haşlayın.
  • Haşlanan patatesin içine kaşar ve baharatları ekleyin.
  • İyice ezerek karıştırın.
  • Yufkaların yapraklarını 4'e ayrılacak şekilde pizza dilimi kesin.
  • Yufka diliminin yarısına malzemeden koyup rulo şekilde sarın ve gül böreği yapar gibi dolayın.
  • Bütün yufkalar bitene kadar aynı işlemi yapın.
  • Yufkalar bittiğinde üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Püf noktaları:

İç malzemeyi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Patates haricinde sucuk, beyaz peynir, mantar veya ıspanak gibi farklı malzemelerle de deneyebilirsiniz.

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