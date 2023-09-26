TAVUKLU FALAFEL TARİFİ | Evde kolay ve pratik Tavuklu Falafel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TAVUKLU FALAFEL TARİFİ | Tarihçesi oldukça eski zamanlara dayanan bu lezzetli yemek, Mısır'da, yaklaşık olarak M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan geçmişe sahiptir. Bazı kaynaklar, falafelin firavunların dönemine kadar uzandığını iddia etmektedir. Tavukla lezzetine lezzet katılan tavuklu falafel malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik.

EVDE KOLAY VE PRATİK TAVUKLU FALAFEL NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

250 gram tavuk göğsü (kemiksiz ve derisiz)

1 su bardağı kıyılmış soğan

3 diş sarımsak

1/4 su bardağı taze kişniş yaprakları

1 tatlı kaşığı kimyon

1/2 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı, baharat seviyenizi ayarlayabilirsiniz)

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

2 yemek kaşığı zeytinyağı (kızartma için)

1 su bardağı ekmek kırıntısı (tavuk karışımına eklemek için)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı:

Tavuk göğsünü doğrayın ve ardından bir gıda işleme ünitesinde iyice öğütün. Tavuk, püre kıvamına gelene kadar işleyin.

İyice doğranmış soğan, sarımsak ve kişnişi ekleyin. Tekrar karıştırın.

Karışıma kimyon, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin. Malzemelerin homojen bir karışım oluşturmasına dikkat edin.

Ekmek kırıntılarını ekleyin ve karışımı bir araya getirin. Karışımınızın yapışkan bir hamur kıvamına gelmesi gerekebilir. Eğer çok suluysa, biraz daha ekmek kırıntısı ekleyin.

Karışımı buzdolabında yaklaşık 30 dakika kadar soğumaya bırakın. Bu, falafel hamurunun daha kolay şekil almasına yardımcı olacaktır.

Karışım soğurken, bir tavada kızartma yağını ısıtın.

Falafel karışımını ellerinizle yuvarlayarak veya kaşıkla alarak şekil verin ve sıcak yağda altın rengi alana kadar kızartın. Her iki tarafı da iyice kızarmalıdır.

Kızaran tavuklu falafelleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Sıcak servis yapın. Dilerseniz lavaş ekmeği veya pide içinde, taze sebzeler ve yoğurt sosu ile servis edebilirsiniz.

Püf noktaları:

Tavuk Hazırlığı: Tavuk göğsünü iyice öğütmek önemlidir. Bu, homojen bir karışım elde etmek için gereklidir. Ayrıca, tavuğun çok ince öğütülmemesi veya çok kalın parçalar halinde bırakılmamasına dikkat edin.

Soğan ve Sarımsak: Soğan ve sarımsağı ince bir şekilde doğramak veya rendelemek, daha homojen bir karışım elde etmenizi sağlar. Ayrıca, soğanın fazla suyunu çıkarmak için sıkabilir veya sıkıca bastırabilirsiniz.

Baharatlar: Kimyon ve pul biber gibi baharatları özenle kullanın. Tadınıza göre baharat miktarını ayarlayın. Baharatlar, falafelin lezzetini belirleyen önemli bileşenlerdir.

Ekstra Lezzet: Karışıma taze kişniş yaprakları eklemek, falafel için özgün bir tat verir. Kişniş kullanmak yerine maydanoz veya dereotu da tercih edebilirsiniz.

Dinlendirme: Karışımı buzdolabında dinlendirme, hamurun daha kolay şekil almasını sağlar ve ayrıca lezzetin daha fazla derinleşmesine yardımcı olur.

Kızartma Sıcaklığı: Kızartma yağı sıcaklığına dikkat edin. Yağ çok sıcaksa falafel hızla yanabilir, çok soğuksa içi pişmeyebilir. Genellikle 170-180 derece arası sıcaklık uygun olacaktır.

Falafel Şekli: Falafel karışımını yuvarlak veya yassı disk şeklinde şekillendirin. Dikkatlice şekil vermek, pişirme sırasında daha eşit pişmelerini sağlar.

Yağ Emme: Kızarmış falafelleri fazla yağdan arındırmak için kağıt havlu üzerine koymak, yağın fazlasını çıkarmalarına yardımcı olur.

Servis: Taze servis yapın. Falafellerin en lezzetli hali için çıtırkenken servis edilmelidir.

Soslar: Falafeli yoğurtlu veya tahinli soslarla servis etmek gelenekseldir ve lezzetlerini tamamlar.