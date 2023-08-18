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KÖSTEBEK PASTA TARİFİ | Köstebek Pasta nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Türk mutfağının en sevilen tatlıları arasında yer alan, topraklı görüntüsüyle büyük küçük herkesin ilgisini çeken ve lezzetiyle baş döndüren köstebek pasta, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki köstebek pasta nasıl yapılır? Köstebek pasta malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 13:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 14:00
KÖSTEBEK PASTA TARİFİ | Köstebek Pasta nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KÖSTEBEK PASTA TARİFİ | Almanya'da popüler olan ve Türk mutfağına da buradan geçtiği düşünülen, nostaljik dokunuşlarla lezzetine lezzet katılani hem pratik hem de lezzetli olması sebebiyle en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan köstebek pastanın tarifi merak ediliyor. Peki Köstebek Pasta nasıl yapılır? İşte köstebek pasta malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

KÖSTEBEK PASTA NASIL YAPILIR?

Köstebek Pasta Malzemeleri:

Keki İçin:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilin (veya 1 tatlı kaşığı vanilin özütü)
  • 1 paket kabartma tozu

Kreması İçin:

  • 2,5 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilin
  • 200 ml krema

Üzeri İçin:

  • Damla çikolata veya bitter çikolata parçaları

Köstebek Pasta Yapılışı:

Keki İçin:

  • Fırını 180°C'ye (350°F) ısıtın. Kare veya dikdörtgen bir kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.
  • Yumurtaları toz şekeri ekleyip beyazlaşana kadar mikserle çırpın.
  • Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
  • Un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin. Karışımı hafifçe karıştırın.
  • Hazırlanan kek hamurunu kalıba dökün ve düzgünce yayın.
  • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Kürdanı batırarak hamurun pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiştir.
  • Pişen keki fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Kreması İçin:

  • Sütü bir tencereye alıp ısıtın, kaynamasını beklemeden ocaktan alın.
  • Başka bir kapta yumurta sarılarını şekerle çırpın, un ve nişastayı ekleyip karıştırın.
  • Sütü azar azar ekleyerek karışımı açın.
  • Karışımı tekrar tencereye alıp, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca birkaç dakika daha karıştırarak koyulaşmasını sağlayın.
  • Vanilin ve kremayı ekleyip karıştırın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Üzeri için:

  • Kekin üzerine bir kaşıkla delikler açın, bu köstebeğin "küçük delikleri" olacak.
  • Soğuyan kremayı kekin üzerine dökün ve yayın.
  • Damla çikolata veya bitter çikolata parçalarını kremayı kaplayacak şekilde serpiştirin. Bu da köstebeğin "toprak" kısmını oluşturacak.
  • Pasta biraz dinlendikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Köstebek Pasta Püf Noktaları:

Kek Pişirme Süresi ve Kontrolü: Kekin pişirme süresi fırınınıza ve kalıp boyutunuza göre değişebilir. Kekin alt kısmı yanmadan ve üst kısmı pişirilmeden çıkmış gibi olmalıdır. Kürdan veya bıçak kullanarak kekin içine batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Kremayı Pişirirken Dikkat: Kremayı pişirirken sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar devamlı karıştırmaya özen gösterin. Kısık ateşte, yanmaması için dikkatli bir şekilde pişirin. Ayrıca, kremayı soğuturken üzerine streç film veya buharlaşmayı önleyecek bir malzeme örtmek, kremanın üstünde sert bir tabaka oluşmasını engelleyecektir.

Kekin Delikleri: Keki dilimlerken oluşturacağınız delikler, köstebek pasta görünümünü sağlayacak. Ancak deliklerin çok büyük veya derin olmamasına dikkat edin. Delikler kremayı emecek ve pasta daha lezzetli olacaktır.

Çikolata Parçalarının Serpiştirilmesi: Pasta üzerine serpiştireceğiniz damla çikolata veya bitter çikolata parçaları, toprak görünümünü oluşturacak. Parçaları rastgele serpiştirerek doğal bir görünüm elde etmeye çalışın.

Servis Öncesi Dinlendirme: Pasta üzerine kremayı döktükten ve çikolata parçalarını serpiştirdikten sonra, pastayı bir süre dinlendirerek kremayı iyice çekmesini sağlayın. Bu, pastanın daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar.

Sunum: Pasta servisi yaparken dilimleri düzgün bir şekilde kesmeye özen gösterin. Dilimlerin kesimi sırasında pasta dilimlerinin şeklini bozmamaya çalışın.

Köstebek pasta yaparken bu püf noktalarına dikkat etmek, lezzetli ve görsel olarak güzel bir sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır.

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