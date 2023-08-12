DUMPLING (ÇİN MANTISI) TARİFİ | Dumpling nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DUMPLING (ÇİN MANTISI) TARİFİ | Çin mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alan, farklı kültürlerde içine et yerine balık, peynir, sebze, meyve veya şekerleme de doldurulan dumplingi evinde yapmak isteyenler, dumpling tarifini, malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırıyor. İşte merak edilenler ve en lezzetli ve pratik dumpling tarifi...

DUMPLİNG NASIL YAPILIR?

Dumpling Malzemeleri:

Hamur İçin;

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

Yarım çay kaşığı tuz

İç Harç İçin;

250g kıyma (tercihen dana veya tavuk)

1 su bardağı doğranmış ıspanak

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Dumpling Yapılışı:

Hamur İçin;

Unu bir karıştırma kabına alın. Ortasını açın ve tuzlu suyu yavaşça ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yumuşak ama elastik bir hamur elde etmek için su eklemesi yaparken dikkatli olun. Hamuru örtün ve 30 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamuru unlu bir tezgah üzerinde ince bir rulo şeklinde açın. Açtığınız hamuru yaklaşık 1 cm genişliğinde kesin. Her parçayı elinizle yuvarlayarak yassı yuvarlaklar haline getirin.

İç Harç İçin;

Kıymayı bir kaseye alın. Doğranmış lahana veya ıspanağı ekleyin. Soya sosu, susam yağı, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş zencefil, tuz ve karabiberi ekleyerek iç harcı iyice karıştırın.

Hamur yuvarlaklarının ortasına biraz iç harç koyun. Hamurun kenarlarını ortasında birleştirerek hafifçe bastırarak kapatın. Farklı dumpling şekilleri için farklı yöntemler kullanabilirsiniz.

Pişirmek İçin;

Bir buhar tenceresi veya buharlığı kaynamış suyla doldurun. Buhar tepsisine veya buhar sepetine hazırladığınız dumplingleri yerleştirin. Kapağını kapatın ve yaklaşık 10-15 dakika buharda pişirin. Dumplingler, hamurun buharda şişip iç harcın pişmesiyle tamamen pişecektir.

Servis İçin;

Pişen dumplingleri bir tabağa yerleştirin. Üzerine isteğe bağlı olarak taze doğranmış yeşillikler, susam tohumları veya biber pul biberi serpebilirsiniz. Soya sosu veya dip soslarla servis yapabilirsiniz.

Dumpling Püf Noktaları:

Hamur Kıvamı

Hamurun kıvamı çok önemlidir. Yumuşak ve elastik bir hamur elde etmek için su eklemesi yaparken dikkatli olun. Hamuru fazla yoğurmadan gerekli kıvama getirin.

İç Harç Dengesi

İç harcın lezzetli ve dengeli olması gerekmektedir. Kıymalı dumplinglerde kıyma ve sebzelerin dengesi önemlidir. Baharatlar, soslar ve sebzeleri damak zevkinize uygun şekilde ayarlayın.

Hamur Açma Tekniği

Hamuru yeterince ince açmak, dumplinglerin lezzetini ve dokusunu etkileyebilir. Hem iç harç hem de hamurun tadını alabilmek için hamuru ince bir şekilde açın.

Dolgulama Miktarı

Hamurun ortasına koyduğunuz iç harcın miktarı önemlidir. Fazla iç harç kullanmaktan kaçının, aksi halde dumplingler kapanırken zorlanabilir veya iç harç dışarı taşabilir.

Kapatma Tekniği

Dumplinglerinizi farklı şekillerde kapatabilirsiniz. Kenarlarına su sürerek nemlendirdiğiniz hamurları iyi bir şekilde kapatın, böylece pişirirken iç harç sızıntısı yaşamazsınız.

Pişirme Süresi ve Yöntemi

Dumplingleri buharlayarak veya kızartarak pişirebilirsiniz. Buharda pişirirken suyun fazla kaynamamasına dikkat edin, aksi halde dumplingler açılabilir veya dağılabilir. Kızartma yöntemini kullanıyorsanız, dumplingleri altın rengi alana kadar kızartın.

Buhar Sepeti Hazırlığı

Buhar yapmak için özel olarak tasarlanmış bambu buhar sepetleri kullanılır. Bu sepetleri önceden ıslatarak kullanmadan önce kurumalarını sağlayın.

Sunum ve Servis

Pişirdiğiniz dumplingleri taze ve sıcak olarak servis edin. Üzerine soslar veya baharatlar ekleyerek lezzetini zenginleştirebilirsiniz.

Deneme ve Deneyim

Dumpling yapımı biraz pratik gerektirebilir. İlk denemenizde mükemmel sonuçlar elde etmeyebilirsiniz, ancak deneyim kazandıkça daha iyi sonuçlar alacaksınız.

Yaratıcılık

Dumpling tariflerini kişisel zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Farklı iç harçlar, soslar ve şekiller deneyerek kendi yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.