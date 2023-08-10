Haberler Yemek Tarifleri ATOM TARİFİ | Atom meze nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ATOM TARİFİ | Atom meze nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Atom, adını tadından alan, acılığıyla baş döndüren fakat acısı ne kadar fazla olursa tadı da o kadar güzel olan bir meze çeşididir. Sofraların en sevilen başlangıçları listesinde ilk sıralarda yer alan atom mezesini evinde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Atom tarifi, Atom meze nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 10:00
ATOM TARİFİ | Atom meze nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ATOM TARİFİ | Ege ve Akdeniz'de yaygın olan meze kültüründe bu kez alışılagelen zeytinyağlı ve ekşi tadın yerini acı alıyor. Soğuk servis edilen, acısıyla baş döndüüren, tadıyla çatal çatal yediren atoma sofralarında yer vermek isteyenler 'Atom tarifi, Atom meze nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktalar' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

ATOM MEZE NASIL YAPILIR?

Atom Malzemeleri:

📍 2,5 su bardağı süzme yoğurt

📍 2 diş ezilmiş sarımsak

📍 1 çay kaşığı tuz

📍 6 adet kurutulmuş arnavut biberi

📍 2 yemek kaşığı tereyağı

📍 2 yemek kaşığı sıvı yağ

📍 1/4 çay kaşığı toz kırmızı biber

Atom Yapılışı:

👉Bir kasede ezilmiş sarımsak, tuz ve süzme yoğurdu güzelce karıştırın.

👉Ayrı bir tavada sıvı yağ ve tereyağını eritin.

👉Kurutulmuş Arnavut biberlerini doğrayın ve erittiğiniz sıvı yağ ve tereyağının içerisine aktarın. Üzerine kırmızı toz biberi de ekleyip karıştırın.

👉3-4 dakika kadar yağın kızmasını bekledikten sonra ocaktan alın.

👉Yoğurda servis tabağında kaşık yardımıyla şekil verin ve üzerine biberli yağ karışımını dökün.

Atom Püf Noktaları:

📌Süzme yoğurt yerine normal yoğurt da kullanabilirsiniz ancak sert bir yoğurt olması kıvamını artıracaktır.

📌Eritilmiş tereyağı ile birlikte sıvı yağ kullanılmasının nedeni, tereyağının yanmasını geciktirmek. Bu nedenle, sıvı yağ eklemeyi atlamayın. Isınan tereyağına eklenen baharatlar yanabilir.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den sürpriz yıldız transferi! Batshuayi yerine yeni golcü geliyor...
Tunceli'de nabız yokladı telefon şovunu boşuna yapmadı! İmamoğlu'ndan değişim ekibine "çabuk olun" baskısı: Özgür Özel ve tavşan aday formülü
F.Bahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...
Zaniolo'ya sürpriz talip! 35 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beyin salatası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Deniz börülcesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Kovid-19 Eris virüsü nedir, belirtileri ne, hangi ülkelerde görüldü?
Meteor yağmuru depremi tetikler mi, Kuran'da geçiyor mu?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andres Iniesta'nın yeni takımı açıklandı! Andres Iniesta'nın yeni takımı açıklandı! 09:33
Aslan iki isimde daha mutlu sona yakın! Aslan iki isimde daha mutlu sona yakın! 09:26
F.Bahçe - Maribor maçı ne zaman? F.Bahçe - Maribor maçı ne zaman? 09:11
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! 00:37
Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! 00:37
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli 00:37
Daha Eski
Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı 00:37
İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! 00:37
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 00:37
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak 00:37
F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... 00:37
Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... 00:37