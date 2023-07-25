ADANA BÖREĞİ TARİFİ | Adana böreği nasıl yapılır? - Adana böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ADANA BÖREĞİ TARİFİ | Adana'nın meşhur lezzeti Adana böreği, en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Uzun uzadıya peyniri, incecik çıtır yufkası ve kıyır kıyır yapısıyla damak çatlatan bir lezzet olan Adana böreğini evinde yapmak isteyenler için en kolay ve güzel Adana böreği tarifini sizler için derledik.

ADANA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Adana Böreği Malzemeleri:

16 adet baklavalık yufka

2 adet yufka

2 adet yumurta

1 su bardağı süt (200 ml)

200 gr tereyağı

500 gr kaşar peyniri

200 gr çeçil peyniri

Adana Böreği Yapılışı:

Adana böreği için öncelikle tabanı için kullanacağınız baklavalık yufkaları tezgaha alın.

Hazırlayacağınız tepsiyi üzerine yerleştirin, tepsi boyutunda olması için kenarlarda kalan fazlalıkları keserek ayırın.

8 kat yufkayı kestikten sonra böreğin üstünde kullanacağınız diğer 8 katını da keserek bir kenarda bekletin.

Yufkaların arasına süreceğiniz tereyağını uygun bir tavaya alın ve eritin.

Tepsinizin tabanını ve kenarlarını erittiğiniz tereyağı ile güzelce yağlayın.

Ardından kestiğiniz 8 adet baklavalık yufkaların her birini sırasıyla tepsiye yerleştirin. Her yufkanın arasına eritilmiş tereyağı sürün.

8 kat yufkayı aralarına tereyağı sürerek yerleştirdikten sonra kare dilimler halinde kesin. Kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre dilimlerini ayarlayabilirsiniz.

Tepsiyi kenara alın, sosu için uygun bir kaba yumurta ve sütü alarak güzelce çırpın.

1 adet böreklik yufkayı parçalar halinde koparın.

Hazırladığınız sosa batırarak tepsiye yerleştirin. Tüm parçalar bitinceye kadar aynı şekilde sosa batırıp süzerek tepsiye yerleştirmeye devam edin. Bu aşamada dilerseniz su böreği yufkası da kullanabilirsiniz.

Kaşar peynirini rendeleyin ve tepsiyi kaplayacak şekilde peyniri serpiştirin.

Üzerine çeçil peynirini yerleştirin. Dilerseniz eriyen farklı bir peynir de kullanabilirsiniz.

Tekrar 1 adet böreklik yufkayı yine parçalara ayırıp yumurtalı sütlü karışıma batırarak peynirin üzerine kapatacak şekilde tepsiye yerleştirin.

Son böreğin üzerine kapatmak için önceden yine tepsi boyutunda kestiğiniz 8 adet baklavalık yufkayı tepsiye tek tek, aralarına eritilmiş tereyağı sürerek yerleştirin.

Son katın üzerine de tereyağı sürdükten sonra böreği pişirmek için ocağı kısık ateşte açın. Dikdörtgen bir tepsi kullanırsanız ocağın İki gözünü kullanın.Tepsiyi ara ara hareket ettirerek her tarafının olabildiğince eşit kızarmasına dikkat edin.

Alt kısmının piştiğinden emin olduktan sonra tepsiyi çevirmek için aynı boyuttaki başka bir tepsiyi tereyağı ile güzelce yağlayın.

Ardından böreğin kolayca ters çevrilmesi için kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla ayrıştırın.

Ocağı kapatın ve yağladığınız tepsiye böreği yerleştirerek dikkatli bir şekilde ters çevirin.

Ocağın tekrar açarak böreğin bu kısmını da kontrollü bir şekilde pişirin.

Altı ve üstü güzelce kızaran börek servise hazır.

ADANA BÖREĞİ PÜF NOKTALARI