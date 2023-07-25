Haberler Yemek Tarifleri ADANA BÖREĞİ TARİFİ | Adana böreği nasıl yapılır? - Adana böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ADANA BÖREĞİ TARİFİ | Adana böreği nasıl yapılır? - Adana böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Adana'nın meşhur böreği, mekanların ana menüsü haline gelen ve uzayıp giden peyniriyle damak çatlatan Adana böreği tarifi, en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Evinde yaparak bu meşhur lezzete doymak isteyenler arama motorlarında 'Adana böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:20 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:20
ADANA BÖREĞİ TARİFİ | Adana böreği nasıl yapılır? - Adana böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ADANA BÖREĞİ TARİFİ | Adana'nın meşhur lezzeti Adana böreği, en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Uzun uzadıya peyniri, incecik çıtır yufkası ve kıyır kıyır yapısıyla damak çatlatan bir lezzet olan Adana böreğini evinde yapmak isteyenler için en kolay ve güzel Adana böreği tarifini sizler için derledik.

ADANA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Adana Böreği Malzemeleri:

  • 16 adet baklavalık yufka
  • 2 adet yufka
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt (200 ml)
  • 200 gr tereyağı
  • 500 gr kaşar peyniri
  • 200 gr çeçil peyniri

Adana Böreği Yapılışı:

  • Adana böreği için öncelikle tabanı için kullanacağınız baklavalık yufkaları tezgaha alın.
  • Hazırlayacağınız tepsiyi üzerine yerleştirin, tepsi boyutunda olması için kenarlarda kalan fazlalıkları keserek ayırın.
  • 8 kat yufkayı kestikten sonra böreğin üstünde kullanacağınız diğer 8 katını da keserek bir kenarda bekletin.
  • Yufkaların arasına süreceğiniz tereyağını uygun bir tavaya alın ve eritin.
  • Tepsinizin tabanını ve kenarlarını erittiğiniz tereyağı ile güzelce yağlayın.
  • Ardından kestiğiniz 8 adet baklavalık yufkaların her birini sırasıyla tepsiye yerleştirin. Her yufkanın arasına eritilmiş tereyağı sürün.
  • 8 kat yufkayı aralarına tereyağı sürerek yerleştirdikten sonra kare dilimler halinde kesin. Kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre dilimlerini ayarlayabilirsiniz.

  • Tepsiyi kenara alın, sosu için uygun bir kaba yumurta ve sütü alarak güzelce çırpın.
  • 1 adet böreklik yufkayı parçalar halinde koparın.
  • Hazırladığınız sosa batırarak tepsiye yerleştirin. Tüm parçalar bitinceye kadar aynı şekilde sosa batırıp süzerek tepsiye yerleştirmeye devam edin. Bu aşamada dilerseniz su böreği yufkası da kullanabilirsiniz.
  • Kaşar peynirini rendeleyin ve tepsiyi kaplayacak şekilde peyniri serpiştirin.
  • Üzerine çeçil peynirini yerleştirin. Dilerseniz eriyen farklı bir peynir de kullanabilirsiniz.
  • Tekrar 1 adet böreklik yufkayı yine parçalara ayırıp yumurtalı sütlü karışıma batırarak peynirin üzerine kapatacak şekilde tepsiye yerleştirin.
  • Son böreğin üzerine kapatmak için önceden yine tepsi boyutunda kestiğiniz 8 adet baklavalık yufkayı tepsiye tek tek, aralarına eritilmiş tereyağı sürerek yerleştirin.
  • Son katın üzerine de tereyağı sürdükten sonra böreği pişirmek için ocağı kısık ateşte açın. Dikdörtgen bir tepsi kullanırsanız ocağın İki gözünü kullanın.Tepsiyi ara ara hareket ettirerek her tarafının olabildiğince eşit kızarmasına dikkat edin.
  • Alt kısmının piştiğinden emin olduktan sonra tepsiyi çevirmek için aynı boyuttaki başka bir tepsiyi tereyağı ile güzelce yağlayın.
  • Ardından böreğin kolayca ters çevrilmesi için kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla ayrıştırın.
  • Ocağı kapatın ve yağladığınız tepsiye böreği yerleştirerek dikkatli bir şekilde ters çevirin.
  • Ocağın tekrar açarak böreğin bu kısmını da kontrollü bir şekilde pişirin.
  • Altı ve üstü güzelce kızaran börek servise hazır.

ADANA BÖREĞİ PÜF NOKTALARI

  • Adana böreğini yaparken çeçil peyiniri yerine uzayan başka bir peynir de tercih edebilir veya sadece kaşar peyniri kullanabilirsiniz.
  • Böreği pişirirken ocağı mutalaka kısık ateşte tutun.

DİĞER
Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı
Son dakika: Hakim ve Savcılar kura töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hukukçulara uyarı: Su uyur FETÖ uyumaz
F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar
Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sömelek köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Analı Kızlı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Ağustos 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Tarım Kredi'de onlarca üründe büyük indirim!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bilal Başacıkoğlu'nun yeni takımı belli oldu Bilal Başacıkoğlu'nun yeni takımı belli oldu 16:17
F.Bahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev! F.Bahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev! 16:06
F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar 15:58
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 15:57
Fenerbahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? Fenerbahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? 15:50
Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... 15:23
Daha Eski
Zalgiris - G.Saray maçı saat kaçta? Zalgiris - G.Saray maçı saat kaçta? 14:55
Yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı Yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı 14:51
Crystal Palace'tan Zaha'ya veda paylaşımı! Crystal Palace'tan Zaha'ya veda paylaşımı! 14:49
ManU'ya karşı oynayacak mı? Belli oldu ManU'ya karşı oynayacak mı? Belli oldu 14:39
Transfer açıklandı! Genç yetenek F.Bahçe'de Transfer açıklandı! Genç yetenek F.Bahçe'de 14:20
TFF resmen açıkladı! O isim hakemliği bıraktı TFF resmen açıkladı! O isim hakemliği bıraktı 13:38