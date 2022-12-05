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YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ - Hazır yufkadan su böreği nasıl yapılır? | Yalancı su böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

İlk tarifine 1800'lü yıllarda rastlanan ve tel tel yufkaların haşlandıktan sonra fırına sürülmesiyle elde edilen su böreği, en sık araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Yapımı zahmetli olan su böreğini hazır yufkayla, gerçeği tadında yapmak isteyenler için Yalancı su böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:30
YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ - Hazır yufkadan su böreği nasıl yapılır? | Yalancı su böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ | Büyük küçük herkesin severek yediği, çayda, kahvaltıda ve düğünlerden kutlamalara kadar birçok özel günde tercih edilen su böreğini uzun uzun yapacak vakti olmayan kişiler, yalancı su böreği tarifini araştırıyor. Hazır yufkayla, lezzeti gerçeğinden ayırt edilemeyen enfes su böreği tarifini biz de haberimizde derledik.

HAZIR YUFKADAN SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

YALANCI SU BÖREĞİ MALZEMELERİ

  • 6 adet böreklik yufka

Sosu için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı süt
  • 3 adet yumurta

İç harcı için:

  • Bir kase beyaz peynir
  • Maydanoz

YALANCI SU BÖREĞİ YAPILIŞI

  • Yumurta, süt ve sıvı yağı büyük bir kapta karıştırın. İlk böreklik yufkamızı tepsiye yerleştiriyoruz.
  • İkinci yufkamızı birkaç parçaya bölerek karıştırdığımız sütlü karışıma batırıyoruz iyice ve ilk yufkanın üzerine yerleştiriyoruz.
  • İç harcımızdan serpiyoruz ve yine iki yufka daha birkaç parçaya bölerek karışıma batırarak peynirli harcın üzerine yerleştiriyoruz.
  • Tekrar peynirden serpiyoruz ve geri kalan iki yufkayı da karışıma batırarak tepsiye döşüyoruz.
  • Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Dakikasına maalesef bakmadım.
  • Piştikten sonra üstünü bir tepsiyle kapatıyoruz ki sıcaklığıyla birlikte üst kısmı da tekrar yumuşasın.

YALANCI SU BÖREĞİ PÜF NOKTALARI

  • Yalancı su böreği için kullandığınız yufkalar, günlük taze yufka olmalı.
  • Hazırladığınız börek sosunu, homojen kıvam alana kadar iyice karıştırmalısınız. Börek sosunu yufkalar kuru kalmayacak şekilde bol bol kullanmalısınız.

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