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ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ | Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Farklı meze tarifi arayanlar için sofraları şenlendiren fava, son zamanlarda arama motorlarında en sık aratılan yemek tarifleri listesinde ilk sıralara yükseldi. Hem görünüşü hem de lezzetiyle büyük küçük herkesin beğenisini kazanan zeytinyağlı fava tarifi ve Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? sorularının cevabı haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 13:52 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:00
ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ | Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ | Kolay yapımı ve enfes tadıyla sofraların vazgeçilmezi haline gelen, büyük küçük herkese baklayı seven zeytinyağlı favanın tarifi ve yapılışı, son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? İşte zeytinyağlı fava tarifi...

ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ

Malzemeleri:

  • 2 su bardağı kuru iç bakla (kabuksuz)
  • 1 baş soğan
  • Yarım çorba kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı zeytinyağı

FAVA (BAKLA EZMESİ) NASIL YAPILIR?

Yapılışı:

  • Kuru baklaları akşamdan soğuk suya ıslatın, ertesi sabah düdüklü tencere alın, sıcak su ekleyerek kaynatın, çıkan köpüklü suyu dökün.(15 dk. kaynatın)
  • Tekrar sıcak su ekleyin. (bakla seviyesinin 1 parmak altında olacak)
  • Soğanı 4'e bölün ekleyin.
  • Ardından tuz ve şekeri de ekleyerek düdüklünün kapağını kapatarak 20 dk pişmeye bırakın.
  • Hafif ılınan baklayı el blendırından geçirin, Pürüzsüz hale getirin, yarım su bardağı zeytinyağını ekleyin. Ezilmiş baklanız koyu boza kıvamında olmalı.
  • Cam kaba dökerek soğutun, ardından 7-8 saat buzdolabında bekletin.
  • Servis esnasında üzerine zeytinyağı gezdirin. Kıyılmış dereotu, soğan ve tuzlu sardalya (konserve) favanızı zenginleştirecektir.

ZEYTİNYAĞLI FAVA PÜF NOKTALARI

Fava mezesini hazırlarken öncelikle az su ile pişirmeye dikkat edilmelidir. Baklalar yumuşamış suyunu çekmiş ise azar azar su ilavesi yapılmalıdır. Baklalar yumuşadığında tencerede bir miktar su kalmalıdır. Böylelikle daha güzel bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

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