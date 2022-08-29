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KADAYIFLI KARİDES TARİFİ | Kadayıflı karides nasıl yapılır? Evde kadayıflı karides malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yenilebilir kabuklu deniz canlılarından bir tanesi olan karides, damak çatlatan kadayıflı tarifiyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Evde kadayıflı karides yapmak isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı kadayıflı karides tarifi, kadayıflı karides nasıl yapılır? Evde kadayıflı karides malzemeleri ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:30
KADAYIFLI KARİDES TARİFİ | Kadayıflı karides nasıl yapılır? Evde kadayıflı karides malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Deniz canlılarının en sevilenlerinden bir tanesi olan karides, kadayıflı tarifiyle yemekseverlerin ilgisini çekiyor. Kadayıfla birlikte kızartılan, yağ çekmeyen karidesin altına muhammara sosu da eklenmesiyle unutulmaz bir lezzetin tarifini araştıranlar için kadayıflı karides tarifi, kadayıflı karides nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte evde kadayıflı karides malzemeleri ve püf noktaları...

KADAYIFLI KARİDES TARİFİ

Malzemeleri

  • 8 adet jumbo karides
  • 1 yemek kaşığı sade yağ
  • 1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi
  • 100 g tel kadayıf

Muhammara sos için

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet kırmızı kapya biber (Veya 1 adet kırmızı dolmalık biber)
  • 2 diş sarımsak (Hafif fırınlanmış)
  • 50 g ceviz
  • 1 çay kaşığı isot (Veya acı pul biber)
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tutam tuz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 20 adet nar tanesi

Süslemek için

  • 2 çay kaşığı sumak

KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?

Muhammara sosu için;

  • Zeytinyağının yarısını kapya biberlerin üzerine sürüp ocağın üstündeki açık ateşte maşayla çevirerek közleyin. (Hafif sarımsak tadı tercih ediyorsanız sarımsağa da aynı işlemi uygulayın.)
  • Biberleri bir kâseye alın ve terlemesi için üzerini streç filmle kapatarak 15 dakika bekleyin. Biberin kabuğunu soyun, sap ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra kabaca doğrayın.
  • Doğradığınız biberi, sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve geri kalan zeytinyağını blendera koyup 15 saniye çekerek taneli bir ezme yapın. Nar tanelerinin yarısını ilave edin.
  • Karideslerin kafasını ayırın. Bunu yapmanın en iyi yolu, karidesi bir elinizle tutup düzleştirmek ve diğer elinizle başını 90 derece çevirerek kafayla birlikte siyah çizgisini de çıkarmaktır. Karideslerin kabuğunu soyun ama kuyruğunu üzerinde bırakın.
  • Sade yağı bir tavada orta ateşte hafifçe ısıtın (parmağınızı içine koyabileceğiniz sıcaklıkta) ve limon suyu ile portakal kabuğu rendesini ekleyin.
  • Tel kadayıfı bir kâseye koyup sade yağ karışımını yavaşça ekleyerek yumuşatın, parmaklarınızın arası yağlanmaya başladığında tamamen yumuşamış demektir.
  • Tel kadayıf yumuşadığında 1 cm genişliğinde kurdele hâline getirin. Tel kadayıf kurdelesini karidesin kuyruğundan başlayarak tüm eti boyunca sararak katlayın.
  • Sarma işlemini düzenli ve iyice piştiğinden emin olmak için tek kat hâlinde sararak yapın.
  • Karidesleri fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında tel kadayıf, altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. (Fırınınız eşit pişirmiyorsa pişirme sırasında tepsiyi bir tur çevirin.)
  • 1 tepeleme yemek kaşığı dolusu sosu tabağa yayın. Her sosun üzerine iki tane karidesi kuyrukları yukarı gelecek şekilde oturtun. Üzerine biraz sumak ve birkaç nar tanesi koyarak servis edin.

AFİYET OLSUN...

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