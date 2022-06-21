DUT PEKMEZİ TARİFİ | Dut pekmezi nasıl yapılır, dut pekmezi yapmak için doğru zaman nedir? Dut pekmezinin faydaları nedir?

Dut pekmezi geleneksel yöntemlerle hazırlanabilen ve faydası saymakla bitmeyen lezzetlerden biridir. Birçok hastalığa iyi gelen ve deva olan dut pekmezini evde hazırlamak isteyenler, ev yapımı dut pekmezinin yapılışını merak etmektedir. İşte en güzel, en sağlıklı dut pekmezine dair merak edilenler ve organik dut pekmezi tarifi...

DUT PEKMEZİ TARİFİ

Dut Pekmezi İçin Gerekli Malzemeler:

1 ölçü dut

1 ölçü süzülmüş dut suyu

DUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak dutları temiz bir tülbent veya çuval içine alın ve altına büyük bir kabın içine yerleştirin.

Çuvalı yukarı aşağı hareket ettirerek suyunun süzülmesini bekleyin.

Ardından dut ve suları büyük bir tencere içine koyun ve ocağı açıp kaynamaya bırakın.

Dutlar kaynamaya başladığında üzerine çıkmaya başlayan kefiyi süzün.

Dutun rengi kızarana ve çiğliği kaybolana kadar yaklaşık 45 dakika pişirmeye devam edin.

Kaynayan dutlu karışımı tekrardan süzgece alın ve süzülmesi için bir kap kullanın.

Dut tamamen süzüldüğünde, süzülen suyu tekrar pişirme kabına alıp; kaynadıkça ortaya çıkan köpükleri kaşık yardımı ile temizleyin.

10 dakika daha kaynattıktan sonra dut pekmezini kaplara koyun ve güneş gören bir yerde muhafaza edin.

Güneş altında 2 gün bekletilen pekmezin üzerinde sarı bir tabaka oluşacak; 2 günün sonunda pekmezi tülbent ile süzün ve cam kavanozlara koyun. Dut pekmezinizi buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

DUT PEKMEZİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Dutları pişirirken ara sıra tadım yapın, şekerin tamamen eriyip tatsızlaşması, pekmezin lezzetini arttıracaktır.

Dutların dağılmasını önlemek için, pişirirken çok fazla karıştırmamaya özen gösterin.

Dutları güneşte bekletmek için kullanacağınız kapların, az ıslatılmış kül ile ovulması ve yıkanması önerilir çünkü kül ile ovulan, durulanan ve kurulanan kaplar pekmezin ekşimesini önleyecektir.

Nemli ve güneş görmeyen ortamlar pekmezin ekşimesine ve daha geç olgunlaşmasına neden olacaktır.

Pekmezin ekşimemesi için hem pişirme, hem de tüketme esnasında pekmeze ıslak bir nesne değdirmemeniz oldukça önemlidir.

Eğer kuru dut kullanacaksanız; 2 ölçü suya, bir ölçü kuru dut kullanmanız gerekmektedir.

DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI

Dut pekmezi yüksek enerji verici özelliğe sahiptir ve halsizliğe, yorgunluğa, kansızlığa iyi gelir.

Dut pekmezi karaciğer ve böbrekleri güçlendirici etkiye sahiptir ve basur, siyatik ve mide hastalıklarına iyi gelmektedir.

Dut pekmezi antioksidan bileşik içeriği vücudun her daim diri ve genç kalmasını destekler. Vücutta biriken toksin maddelerin dışarı atılmasını sağlayarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Dut pekmezi ödem atıcıdır ve karaciğeri temizler. Damar sertliğine iyi gelen dut pekmezi kan dolaşımının düzenini sağlar. Kalp atışını düzenler ve yüksek tansiyona iyi gelir.

Dut pekmezinin akciğerleri temizleyici özelliğinden dolayı sigara tiryakilerine oldukça faydalı etkileri bulunmaktadır.