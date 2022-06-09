Haberler Yemek Tarifleri 🍓ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? | Çilek reçeli ne zaman yapılır? En lezzetli ev yapımı çilek reçeli tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

🍓ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? | Çilek reçeli ne zaman yapılır? En lezzetli ev yapımı çilek reçeli tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Çilek mevsiminin gelmesiyle birlikte, kış için ve yaz aylarında da tüketebilmek için en sevilen meyvelerden biri olan çilekten reçel yapmak isteyenler, 'çilek reçeli ne zaman yapılır, çilek mevsimi ne zaman bitecek, evde kıvamlı çilek reçeli nasıl yapılır? Doğal çilek reçeli yapmanın püf noktaları nedir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte evde çilek reçeli yapımına dair merak edilenler...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 10:03
🍓ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? | Çilek reçeli ne zaman yapılır? En lezzetli ev yapımı çilek reçeli tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Çilek reçeli yapmak isteyen vatandaşlar, hem doğallığıyla hem lezzetiyle kahvaltı sofralarının ve tatlıların vazgeçilmezlerinden biri olan çilek reçelinin tarifini ve ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Kıvamlı, lezzetli çilek reçeli yapmak isteyenler için gereken malzemeler ve çilek reçelinin püf noktaları haberimizde...

🍓ÇİLEK REÇELİ NE ZAMAN YAPILIR, ÇİLEK MEVSİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bahar aylarında satışı başlasa da, yaz meyvesi olarak bilinen çilekten reçel yapmak için en uygun aylar Haziran ve Temmuz'dur çünkü çilekler tazeyken onlardan reçel yapmak, tarifinizi daha lezzetli hale getirecektir.

Çilek Reçeli İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 kilogram çilek
  • 3 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu

🍓TANE TANE ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

  • Bir gece önceden çilekleri iyice yıkayın.
  • Sap ve yapraklı kısımlarını da ayırın ve çileklere nazik davranmaya gayret edin, ezilmeden temizlenmesi oldukça önemli.
  • temizlenen çilekleri derin bir tencereye alın, üzerine toz şekeri ekleyip, tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde sabaha kadar bekletin.
  • Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte ara ara karıştırara kaynatın, kaynayan karışımın üzerinde oluşan köpükleri de tahta kaşık ile temizleyin.
  • Reçeliniz kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar daha pişirmeye devam edin (çektirin)
  • Ocaktan almadan 10 dakika kadar önce limon suyunu üzerine ekleyin.
  • Eğer kıvamı istediğiniz gibi yoğun olmazsa bir süre daha kaynatmaya devam edin fakat soğuyunca kıvam alacağını unutmayın.
  • Çilek reçeliniz koyulaşınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Soğuyan reçelinizi kavanozlara doldurup ağzını sıkı sıkı kapatın.

DİĞER
Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara tıpkı annesi.... Alara'yı gören söylemeden edemedi!
Yargıtay'dan işçiye iyi işverene kötü haber! İşçiye bunu diyen kıdem ve ihbar tazminatını öder
İngilizler ve Almanlar seçimi bekliyor! O ismin peşinde düştüler
Cimbom'a Marcao piyangosu! Transferde tek şart...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Brownie nasıl yapılır?
BELEN TAVA TARİFİ
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsviçre - İspanya maçı ne zaman? İsviçre - İspanya maçı ne zaman? 10:18
Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? 10:14
Malta - Estonya maçı ne zaman? Malta - Estonya maçı ne zaman? 10:12
Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman? Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman? 10:06
Beklemeye alındı! Sörloth ve Weghorst olmazsa... Beklemeye alındı! Sörloth ve Weghorst olmazsa... 10:02
NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti 09:55
Daha Eski
F.Bahçe'ye o ismi önerdi! Jesus'tan sürpriz hamle F.Bahçe'ye o ismi önerdi! Jesus'tan sürpriz hamle 09:02
Olay sözler! "İlk devreyi bitiremez" Olay sözler! "İlk devreyi bitiremez" 08:15
Milliler gönlümüzü fethetti Milliler gönlümüzü fethetti 06:18
Weghorst attı Hollanda kazandı! Weghorst attı Hollanda kazandı! 00:55
Weghorst attı Hollanda kazandı! Weghorst attı Hollanda kazandı! 00:54
A Milli Takım salonda çalıştı A Milli Takım salonda çalıştı 00:47