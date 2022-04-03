Haberler Yemek Tarifleri RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ | Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İftarın ardından serinleten Ramazan şerbetinin malzemeleri ve pratik yapılışı

RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ | Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İftarın ardından serinleten Ramazan şerbetinin malzemeleri ve pratik yapılışı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar Ramazan ayında farklı lezzetleri denemeye devam ediyor. Ramazan ayı diyince akıllara pide, güllaç, hurma gibi yiyecekler gelirken; Ramazan şerbeti de Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olarak iftar sofralarında yerini alıyor. Peki, evde Ramazan şerbeti nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Ramazan şerbetinin püf noktası ve tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 11:09
RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ | Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İftarın ardından serinleten Ramazan şerbetinin malzemeleri ve pratik yapılışı

'Ramazan şerbeti nasıl yapılır, Ramazan şerbeti yapmak için gerekli malzemeler nedir? Ramazan şerbeti neyden yapılır?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. Birçok kişi iftarda farklı bir lezzet deneyimlemek için geleneksel Ramazan şerbetini evde yapmak için en lezzetli Ramazan şerbetinin tarifini sorgularken; pratik Ramazan şerbetinin detayları haberimizde...

RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

Ramazan Şerbeti İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı karanfil
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 adet çubuk tarçın
  • 4-5 adet kırmızı üzüm
  • 4-5 adet hibiskus
  • Bir parça taze zencefil
  • 8 su bardağı (1,5 lt ) su
  • 1 adet kırmızı erik
  • Doğal gülsuyu (isteğe göre)
  • Badem, çam fıstığı (isteğe göre)

EVDE PRATİK VE HIZLI RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Bir tencere içerisine 8 su bardağı su ilave edin ve malzemelerden tarçın, karanfil ve zencefili suyun içine ekleyin.
Bu karışımı, kaynayana kadar karıştırılmaya devam edin.

Kaynama noktasına gelen karışımın içine toz şekeri ilave edin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Bir kaç dakika sonra sonra içine doğranmış hibiskus, kırmızı üzüm ve kırmızı erik ilave edilerek kısık ateşte 20 dakika daha pişirin.

Pişen karışımı soğumaya bırakın ve sonrasında buzdolabına kaldırın.

İsteğe göre içerisine limon veya portakal parçaları serpiştirilebilir ya da gülsuyu ilave edebilirsiniz. Üzerine çam fıstığı ya da badem koyarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

DİĞER
‘Hakim’ güçlü oyuncu kadrosuyla gümbür gümbür geliyor! ATV'nin merakla beklenen dizisi ‘Hakim’ yarın izleyiciyle buluşuyor!
Naz Elmas'tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor! Evleri ayırdı Miami tatiline çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor