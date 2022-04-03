RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ | Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İftarın ardından serinleten Ramazan şerbetinin malzemeleri ve pratik yapılışı

'Ramazan şerbeti nasıl yapılır, Ramazan şerbeti yapmak için gerekli malzemeler nedir? Ramazan şerbeti neyden yapılır?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. Birçok kişi iftarda farklı bir lezzet deneyimlemek için geleneksel Ramazan şerbetini evde yapmak için en lezzetli Ramazan şerbetinin tarifini sorgularken; pratik Ramazan şerbetinin detayları haberimizde...

RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

Ramazan Şerbeti İçin Gerekli Malzemeler:

1 çay kaşığı karanfil

Yarım su bardağı toz şeker

2 adet çubuk tarçın

4-5 adet kırmızı üzüm

4-5 adet hibiskus

Bir parça taze zencefil

8 su bardağı (1,5 lt ) su

1 adet kırmızı erik

Doğal gülsuyu (isteğe göre)

Badem, çam fıstığı (isteğe göre)

EVDE PRATİK VE HIZLI RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Bir tencere içerisine 8 su bardağı su ilave edin ve malzemelerden tarçın, karanfil ve zencefili suyun içine ekleyin.

Bu karışımı, kaynayana kadar karıştırılmaya devam edin.

Kaynama noktasına gelen karışımın içine toz şekeri ilave edin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Bir kaç dakika sonra sonra içine doğranmış hibiskus, kırmızı üzüm ve kırmızı erik ilave edilerek kısık ateşte 20 dakika daha pişirin.



Pişen karışımı soğumaya bırakın ve sonrasında buzdolabına kaldırın.

İsteğe göre içerisine limon veya portakal parçaları serpiştirilebilir ya da gülsuyu ilave edebilirsiniz. Üzerine çam fıstığı ya da badem koyarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.