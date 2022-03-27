KAYMAKLI KAYISI TATLISI TARİFİ | Türk yemekleri Oscar Ödül Töreni'nde: Kaymaklı Kayısı Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Oscar Ödül Töreni'nin ardından gerçekleşen partinin menüsünde bu yıl kaymaklı kayısı tatlısı yerini aldı! 'Kaymaklı kayısı tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nedir?' sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ederken; kaymaklı kayısı tatlısının tarifi ve püf noktası haberimizde...

🍴KAYMAKLI KAYISI TATLISI TARİFİ

Kaymaklı Kayısı Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler:

👉30 adet kuru kayısı ( yaklaşık 500 gram)

👉2 su bardağı toz şeker

👉1 su bardağı su

👉1 çorba kaşığı limon suyu

👉Yarım kilo rulo kaymak

🍴KAYMAKLI KAYISI TATLISI NASIL YAPILIR?

Kayısıları bir gece önceden ıslatın.

Ertesi sabah süzün ve üzerine 1 bardak su ile 2 bardak şeker ilave ederek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin.

Pişen kayısıları ocaktan almadan önce içini limon suyunu ekleyin ve altını kapatın.

Kayısılar soğuyuncaya kadar şerbetinde bekletin.

Kayısılar soğduktan sonra bulunduğu tencereden çıkarın ve içlerini bir tarafından açıp birer çay kaşığı kaymak koyun. İsteğe göre içine daha fazla kaymak da koyabilirsiniz.

Son olarak üzerine tencerede kalan şerbetten gezdirerek servis edebilirsiniz.

İsteğe göre üzerini fıstık, ceviz ya da fındıkla süsleyebilirsiniz.

🍴KAYMAKLI KAYISI TATLISININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Kayısılarınızın için kaymak koyarken daha güzel bir görüntü elde etmek için kaşık yardımıyla doldurun ve kayısılarınızın soğumasını bekleyin. Aksi takdirde sıcakken doldurduğunuz kayısılar kaymağın erimesine neden olur.