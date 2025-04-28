Pas çözücü; futbol ressamı Zubkov!

Trabzonspor, Fatih Tekke geldikten sonra takım oldu!

Bordo-mavili oyuncular maçlarını keyif alarak oynuyorlar.

Daha yürekli, daha hızlı bir oyun... İşte özlenen Trabzonspor'un ayak sesleri...

Trabzonspor, Ocak ayındaki transfer döneminde üç transfer (Mustafa, Zubkov ve Sikan) yaptı.

Üç oyuncu, Trabzonspor'un çehresini değiştirdi. İşte nokta atışı transferler böyle olur.



Dünkü Alanyaspor maçında 3 golde Zubkov, 3 golde Sikan ve 3 golde ileriye uzun topları atan Batagov var.

Bu üç Ukraynalı oyuncu da sahanın adeta tomografisini çekiyor. Zubkov bu takımın oyun lideri oldu.

Top, ayağına yakışıyor, Trabzonspor'u hem oynatıyor; hem de kendisi çok iyi oynuyor.

Orta sahada Ozan Tufan'ın formu yükseliyor.

Mustafa Eskihellaç her maçta adeta bir atom karınca gibi...

Dünkü maçta Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata onun için bir nazar boncuğu...

Bu sezon birçok maçta Trabzonspor'u kurtardı, sırtladı Uğurcan!



Maçın hakemi Ali Şansalan, yaptığı skandal hatalar ile maçın önüne geçti aslında.

Verdiği penaltıya kendisi inandı mı acaba? Çok merak ediyorum.

Vişça, daha top koluna gelmeden, kolunu kapatıyor. Ne yapacak kolunu!

Ali Şansalan'ın hakemlik mantığına göre 'Ya kesecek ya da kolsuz sahaya çıkacak Vişça!' İkinci yarıda Sikan gole giderken, Lima tarafından yere indirildi. Lima son adam!

Pozisyon kırmızı kart! Ali Şansalan yine çok büyük bir hata daha yaptı bu pozisyonda!

Ne faul verdi ne de kart! Hata yapmada tarih yazdı Şansalan!

Türk hakemlerine destek verelim, moral verelim diyorum hep!

Ama Ali Şansalan gibi amatörce hatalar yapan bir hakeme gel de destek ver!



Adana Demirspor maçında ilk 11 oynatmadığı Sikan için Fatih Tekke'yi eleştirmiştim.

İşte size Sikan! Dün muhteşem oynadı, 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Trabzonspor'da artık bir oyun kültürü oluştu! Fatih Tekke öncesinde sahada adeta yürüyen, koşmayan, savaşmayan takım, şimdilerde tahrip gücü yüksek futbol oynamaya başladı! Helal olsun Fatih Tekke'ye!

Dün Zubkov'u izlerken gözlerimin pası silindi.

Kuvvet, zeka, hız, kıvraklık, şut kalitesi... Zubkov'da futbola dair ne ararsanız var!

Böyle transferleri yapanları tebrik etmek lazım!

Trabzonspor U19 Takımı'nın, bugün UEFA Gençlik Ligi'nde (Şampiyonlar Ligi'nde) son kurbanı Barcelona olacak inşallah!

Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri daha gelecek! Bütün Türkiye buna inanıyor!

O büyük kupa Trabzon'a gelecek!

Haydi Altın Çocuklar! Destanların en büyüğünü yazın! Tarihi siz yazın!

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