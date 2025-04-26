Som altından çocuklar!

Koşun haber verin tarihe! Trabzonspor finalde! Hem de Şampiyonlar Ligi'nin altyapısında (UEFA Gençlik Ligi'nde) finalde! Futbolda bütün övgülerimi, bu cesur yürekli altın çocuklar için dizmek istiyorum! Sonuna kadar bunu hak ettiler! Ama kelimelerim kifayetsiz kalıyor! Trabzonspor'un pırıl pırıl çocukları, bu kez İsviçre'de tarih yazarak bir futbol mucizesine imza attılar! Onlar yıldızları yere indirip, göğüslerine katan futbolcular topluluğuydu! Dün Colovray Spor Merkezi'nde bir destanın ayak izleri vardı! Bu takımın kod adı Şampiyon!

Dünkü maçın seremonisinde Trabzonspor U19 Takımı'nın altın çocuklarına baktığımda hepsinin gözlerinden zafer fışkırıyordu! Bu gençler, artık Türk futbolunun şahdamarı! Bu çocuklarla gurur duyalım! Bu çocuklar, sadece Trabzonspor taraftarının değil, tüm Türkiye'nin sempatisini kazandılar! Gönüllerde taht kurdular Yiğit Kemal Turan'ın 90'a çaktığı füzede, Boran Başkan'ın 'ok' gibi ağlara giden golünde tüm Türkiye sevinçten havalara zıpladı!

Her maçta formalarından yılların teri aktı! Her maçta yeni bir futbol çılgınlığı ürettiler! Hepsinin gözlerindeki kazanma alevini gördük! Allah vergisi bir ihtişam! İşte Trabzonspor U19 Takımı!

Bordo-mavili kahramanlar, futbol masallarının içinden çıkıp, muhteşem bir zaferle gerçek oldular! Masalları, ihtimalleri gerçeğe dönüştürdüler! Dün İsviçre'de yüreklerin gönderine Trabzonspor bayrakları çekildi! Dakikalar 89'u gösterirken Boran Başkan, Salzburg kalesine gönderdiği füze ile İsviçre'yi, giydiği formanın rengine boyadı! Futbolda galibiyete tutku ile bağlı olanların gözlerini bağlasanız bile o maçı kazanırlar! İşte Trabzonspor'un Altın Çocukları da böyle! Teknik direktör Eyüp Saka, saha kenarındaki adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile süsleyip, takımını mucizevi başarılara taşıdı! Trabzonspor, Avrupa'nın en tepesinde finalde! Sırada kupa var kupa! Gel bakalım Barcelona! Haydi Altın Çocuklar!