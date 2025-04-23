‘Baba bunlar uzaylı mı?’

Maç öncesinde rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maçı yöneten 4. hakem Ali Yılmaz, pozisyonlara yakındı, sonuca etki edecek bir hatası da olmadı. Maçın seremonisinde Gazzeli çocukların sahaya çıkması ve dünyaya verdikleri mesajlar çok ama çok anlamlıydı. Ligde şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, kupada da ne kadar iddialı olduğunu dün Konya'da gösterdi. Konyaspor karşısında çok üstün bir futbol ortaya koyan Galatasaray, hiç zorlanmadan farka gidip finale adını yazdırdı.

Galatasaray çok formda. Günlerdir 'performansı yetersiz' diye ilk 11'de şans bulamayan Mertens, dün asistleri ile maça damga vardı. Üç asist yapan Mertens, hücuma kattığı zeka ile Osimhen'in de performansını yükseltti. Galatasaray'ın pas kalitesini, hücum zenginliğini de artırdı Mertens! Maç öncesi A Spor'daki yayınımda 'Okan Buruk, Torreira'yı sürekli öne çıkarıyor. Torreira da gizli golcü kimliğine büründü. Konya'da gol atarsa şaşırmam' demiştim. Torreira beni haklı çıkardı. Aslında Lemina arkayı toparladığı için rahatlayan Torreira daha çok öne çıkmaya başladı. Şut ve gol atmayı çok sevdi Torreira. Bu sezonki 4. golünü attı. Torreira, kariyerinde ikinci kez üst üste iki maçta gol attı.

Konya'da Sallai de duble yaptı. Skor 4-1 olmuş ama Osimhen sanki Galatasaray gerideymiş gibi gol arıyor. O nasıl oyun iştahıdır Osimhen! Hep söylüyorum. Osimhen, Galatasaray'da kiralık oynayan bir oyuncu gibi değil; Galatasaray'ın sahibi gibi, yönetim kurulu başkanı gibi mücadele ediyor. Gollerini atıyor, takım arkadaşlarını ateşliyor. Kendine has bindirmeleri ile rakip savunmacıları adeta canından bezdiriyor. Galatasaray, Osimhen'i kadrosunda tutabilirse, önümüzdeki yıl da şampiyon olur.

Konyaspor taraftarının takımlarına olan desteği müthişti. Tam bir futbol şehri Konya. Konyaspor'un bu kadar güçlü ve formda bir Galatasaray karşısında yapacağı çok fazla şey yoktu. Yine de ellerinden geleni yaptılar. Galatasaray 4-1'i yakaladıktan sonra işi biraz da şova döktü. Sarı-kırmızılı oyuncular, son bölümde art arda öyle goller kaçırdılar ki… Maça son noktayı koyan isim Yusuf Demir oldu. Konyaspor kalecisi Deniz, 5 gol yemesine rağmen çok iyi kurtarışlar da yaptı. Galatasaray adeta bir idman maçı oynar gibi 5-1 kazanıp, finale çıktı. Maçı tribünden izleyen Galatasaraylı bir çocuk, yanındaki babasına dönerek 'Baba bunlar uzaylı mı; neden bu kadar iyi oynadılar?' sorusunu sordu! Baba, evladına dönerek 'Bu takımın kod adı şampiyon oğul' cevabını verdi!