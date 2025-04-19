‘Altın Çeşme’ Torreira!

Galatasaray'ın tonla gol pozisyonuna girip maçı 2-0 kazanması, futbolun matematiği ile pek uyuşmuyor. '2-0 az mı?' diyebilirsiniz. Oynanan olağanüstü futbola ve girilen pozisyonlara bakıldığında çok az! Bodrum FK kalesinde Sousa değil de başka bir kaleci olsaydı, Galatasaray skor tabelasına çift rakam bile yazdırabilirdi. Maç boyunca kalesinde panter çevikliğinde kurtarışlar yapan Sousa, tarihi farkı önledi. Futbol istatistikçileri, Sousa'nın kurtarış sayısını hesaplamak için iyi bir hesap makinesine ihtiyaç duymuştur. Öyle böyle bir performans göstermedi Sousa! Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sousa'yı da listesine alsın bence!

Futbol topu dün akşam Osimhen'i pek sevmedi diyebiliriz. Galatasaray'ın uzaylı golcüsü Osimhen maç boyunca çok çalıştı, arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı ama fileleri havalandıramadı. Osimhen final vuruşlarında topun kosinüsünü, sinisünü, koordinatlarını iyi hesaplayamadı belki de. Yine de Bodrum FK savunmasına nefes bile aldırmadı Osimhen! Bu sezon Galatasaray hücumunun şahdamarı Osimhen! Galatasaray maça tahrip gücü çok yüksek bir futbolla başladı. Dakikalar 22'yi gösterirken, rakip kaleye atılan şut sayısı tam 14'tü.

Sarı-kırmızılılar, Yunus ile Barış ile kanatlardan rakip bekleri adeta canından bezdiren bindirmeler yaptı. Bodrum FK'nın hocası Morais, belli ki futbolcularına 'Buradan puan çıkarmak istiyorsak, 10 kişi ile kalemizi savunalım' demiş. İlkel bir futbol anlayışı ile ne zaman gol yiyeceğim diye beklersin. Başka da bir şey yapamazsın! Dün Bodrum FK da bunu yapabildi. Maç, başlangıç anından bitiş anına kadar karınca ile filin savaşı gibiydi. Galatasaray, aslanlar gibi kükredi rakibi karşısında. Galatasaraylı oyuncular sahada, 12. adam tribünde tam bir gövde gösterisi yaptı. Tribünler sarı-kırmızılı çiçek bahçesi gibiydi. Sahada muhteşem bir futbol, tribünlerde uzay takımı coşkusu… Galatasaray, dün bir başka büyük güç gösterisi ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

35 milyon Galatasaray taraftarı ile uzay takımının oyuncuları, 25. şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını Bodrum FK maçında bir kez daha gösterdiler. Galatasaray dün akşam, suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. Dün gece Rams Park'ta yeni bir destanın ayak izleri vardı. Aslanların başı yıldızlarda, ayakları samanyolundaydı… Galatasaray, Bodrum karşısında gözleri şampiyonluktan başka hiçbir şey görmeyen futbolcular topluluğu gibiydi.

İlk kez bir maçta Muslera'ya hiç iş düşmedi. Torreira, muhteşem golünün dışında rakip kaleye füzeler gönderdi. Yunus Akgün atom karınca gibiydi. Davinson Sanchez'in golünün asistini yaptı. Barış Alper Yılmaz, takımın oksijen tüpü gibiydi. Sahada yine yeteneğini bile solladı… Galibiyete tutku ile bağlı olan oyuncuların gözlerini bile bağlasanız, o maçı yine kazanırlar. Galatasaray böyle bir takıma dönüştü! Maç sonundaki sevinç görülmeye değerdi. Tribündeki Galatasaraylılar ile sahadaki sarı-kırmızılı aslanların kutlamaları, Rams Park'a ve Kemerburgaz'a baharı getirdi.