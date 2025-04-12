Yükseliş dönemi!

Lider Galatasaray için kağıt üzerinde zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Sonuçta lig üçüncüsü Samsunspor ile hem de deplasmanda bir maça çıkıyordu Aslan. Ama Samsun'da çok iyi bir oyunla, kolay sonuca gitti Galatasaray! Dinlenmek Galatasaraylı oyuncuları hem bedenen, hem de ruhen kendine getirmiş. Dün 25. şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini ve bu yola baş koyduklarını gösterdiler.

Hem de hakem Ozan Ergün'ün kötü yönetimine ve VAR'daki Tomasz Kwiatkowski'ye rağmen! Dün Galatasaray'ın bir net penaltısını vermedi bu ekip! 19. dakikada Torreira'nın düşürüldüğü pozisyona penaltı vermemek, facia bir hataydı. Bu durumda hem Samsunspor'u, hem de maçın hakemlerini de yenmiş oldu Galatasaray!

Sarı-kırmızılılar, maç boyunca hep ön alan baskısı yaptı. Dönen topları aldı, atakları yeniden başlattı. Hatta Galatasaray'ın stoperleri de ön alan baskısı yaparak topa sahip oldu, hücuma destek verdi. Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki orta alandaki o doğru üçlüye Samsunspor maçında da görev verdi. Torreira adeta bir atom karınca gibiydi. Lemina, orta alanda yaptığı baskı ile Samsunspor'un hücumcularına göz açtırmadı. Sara çok çalıştı ama hâlâ eski Sara değil. İkinci yarıda Osimhen'in 'al da at' tadındaki pasına o kadar kötü vurdu ki… Galatasaray dünkü maçı orta saha gücüyle kazandı bir anlamda. Çünkü maç boyunca orta alanda üstünlük hep Galatasaray'daydı.

Hakem Ozan Ergün'ün ilk yarıda Eren Elmalı'ya gösterdiği bir sarı kart vardı ki, inanılır gibi değil. Eren, rakibine dokunmadı bile. Bu nasıl bir sarı kart! Bu arada Eren Elmalı da müthiş oynuyor. Çok formda. Galatasaray'ın süper golcüsü Osimhen dün yine çok büyük oynadı. Sadece gol atmakla kalmadı, topun olduğu her yere adeta kendini ışınladı. Rakip savunmayı dağıttı, ikili mücadeleleri hep kazandı. Takımını atağa kaldırdı. Servis yaptı. Gözlerimizin pasını sildi Osimhen! Ligde 21. golünü attı. Sakatlık sonrasında yavaş yavaş ritmini bulan Yunus Akgün de Samsun'da harika bir vuruşla gol perdesini açtı. 1 gol, 1 de asistle galibiyetin mimarı oldu Yunus...

Şampiyonluk yarışında zorlu viraja girilirken, Galatasaray, Samsun'dan altın değerinde bir üç puanla döndü. Güçlü oyunla gelen galibiyet, Galatasaray adına çok anlamlıydı. Duraklama dönemini çok az kayıpla geçen Galatasaray için Samsun'da tekrar yükseliş dönemi başlamış oldu. Çünkü takımın omurgasını oluşturan oyuncular, mayıs ayı yaklaşırken tekrar form tutmaya başladı. Bu da Galatasaray adına şampiyonluk belirtilerinden biri oldu. Samsunspor'da ise hem oyun olarak, hem de sonuç olarak düşüş devam ediyor!