Fenerbahçe için yarış yeni başladı!

İlk yarıda Fenerbahçe karşısında her şeyi doğru yapan Trabzonspor'un, ikinci 45'te bu doğrularını bırakıp her şeyi yanlış yapması, bordo-mavililer adına bir skor felaketine dönüştü.

Evet maçın seyrini ikinci yarıda oyuna giren Talisca değiştirdi. Ama Trabzonspor da ikinci bölüme o kadar kötü başladı ki...

Kadıköy'de iyi bir oyunla ilk yarıyı önde kapatan bir takımın daha telaşsız ve kontrollü bir oyun oynaması gerekiyordu.

Bodrum FK maçından sonra Mustafa Eskihellaç için gayretli, çalışkan bir oyuncu ama basit oynamayı bilmiyor demiştim.

Fatih hocanın bunun üzerinde durması gerektiğinin altını çizmiştim.



Dün de Mustafa özellikle ilk yarıda müthiş işler yaptı.

Ama ikinci yarının başında Osayi ile girdiği mücadeledeki kontrolsüz hareketi, Trabzonspor'un dağılmasının başlangıcı oldu.

Hemen söyleyeyim, pozisyon kesinlikle penaltı değildi. VAR odası neyi gördü, nasıl gördü, pozisyon çizgide değildi.

Aslında hakem Mehmet Türkmen doğru karar vermişti. Beni kimse bu pozisyonun penaltı olduğuna ikna edemez.

Skor 1-1'e geldikten sonra Fatih Tekke'nin morali bozulan, enerjisi düşen takımını ayağa kaldırması için değişiklikler yapması gerekirdi.

Ama Fatih hoca, 65'te değişikliklere başladı. Banza ile uyum içinde oynayan Draguş'un çıkması da bence doğru değildi.

Malheiro, Maximin karşısında çok etkisiz kaldı. Buraya bir çözüm üretebilirdi Fatih hoca.



Fenerbahçe'ye gelirsek, ilk yarıda kötü oynayan bir Fenerbahçe vardı sahada.

Sanki şampiyonluğu istemiyormuş havasında mücadele ettiler.

Ama ne olduysa soyunma odasında olmuş bence. Mourinho tarihi bir motivasyon konuşması yapmış olabilir.

Çünkü ikinci yarıya çıkarken Fenerbahçeli oyuncuların gözlerinden adeta alev fışkırıyordu.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri 'eski gücünde değil' eleştirileri yapılan Talisca, adeta Trabzonspor maçını bekliyormuş.

Fenerbahçe'nin kaderini değiştiren adam oldu! Yönetimi de Mourinho'yu da adeta ipten aldı Talisca...



Attığı üçüncü gol gerçekten muazzamdı. Sezonun en güzel gollerinden birini attı Talisca.

Estetik, kalite, beceri ve ustalığı bir araya getirerek topa hükmetti Talisca ve Messivari bir gol attı.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki futbolu şampiyonluk oyunuydu.

Çok iyi oynadılar ve haklı bir galibiyet elde ettiler.

Bu galibiyet ile Galatasaray'la aradaki puan farkını 3'e indirip, şampiyonluk yarışına tekrar dört elle sarıldılar.



Büyük oyuncular, büyük maçlarda ortaya çıkar.

Fenerbahçe, Talisca'ya yaptığı büyük yatırımın karşılığını 'ya tamam ya da devam' maçında aldı.

Talisca'daki bu futbol patlamasının bundan sonraki maçlarda da devam edeceğini düşünüyorum.

Yarışa ortak olan Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüslerse, Talisca'nın bu maçtaki golleri ve futbolu çok konuşulacak.

Fenerbahçe için şampiyonluk yarışı, bana göre Trabzonspor maçından sonra başladı.