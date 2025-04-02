Aman Allah'ım! Yarı finaldeyiz!

ünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor, dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Papara Park tribünlerine gelen 40 bin 368 taraftar; UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunu da beraberinde getirdi. (Daha önceki rekor, Krasnodar-Real Madrid maçına aitti 32 bin 510 seyirci ile 2017'de) Dünya futbolu daha önce Trabzon Lisesi ve Trabzon Erdoğdu Lisesi'nin Dünya Şampiyonlukları'na tanıklık etmişti. Trabzon şehrinin futbolda çılgınlıklar ve rekorlar üretme konusunda dünyada bir eşi daha yok. Futbolda kırılacak bir rekor varsa Trabzonspor oradadır!

UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı olan Trabzonspor U19, dün turnuvanın favorisi İnter'i ağırladı. Maçın ilk yarısında sahada kıran kırana bir mücadele vardı. İnter'in ilk yarıda Topalovic ile kullandığı bir penaltı vardı ki kalecimiz Erol Can Çolak penaltıyı kurtardı. Bizim de ilk yarıda Alihan ve Onuralp ile kaleyi yokladığımız iki şutumuz vardı. 2. yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı Trabzon U19'un altın çocukları. Üst üste pozisyonlar yakaladık İnter kalesinde. Savunmada Taha, orta sahada Salih ve hücumda Onuralp müthiş işler yaptı. Harika bir maç çıkardılar. İkinci yarıda İnter'i sahadan sildiğimiz anlarda o muhteşem golümüz geldi. 77'de Ekrem Terzi muazzam bir golle yarı finalin kapısını açtı!

Teknik direktör Eyüp Saka'nın 74'teki iki ustaca hamlesinden biriydi Ekrem! Bravo Ekrem! 'Rekor Canavarı' Trabzonspor taraftarının golden sonraki 'Meksika Dalgası' görülmeye değerdi. Turnuvanın favorisini yıkıp geçtik. Aman Allahım, yarı finaldeyiz! Bekle bizi Salzburg! 25 Nisan'da Nyon'da bir tarih daha yazıp kupanın kulpuna yapışacağız! Altın Çocuklarımız tarih yazdı! Bu başarıyı da dünyanın en büyük futbol şehri Trabzon gerçekleştirdi! Binlerce kez helal olsun size çocuklar!