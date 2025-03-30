Trabzonspor’da ışık gördüm!

Trabzonspor, Göztepe karşısında geriye düşene kadar kötü bir futbol ortaya koydu. Romulo'nun penaltı golü bordo mavilileri kendine getirdi. Santra ile gelen bir Trabzonspor golü izledik. Trabzonspor'un bu golünde Mustafa Eskihellaç'ın Messivari driplingini, Zubkov'un topun gelişine jeneriklik vuruşunu alkışlamak lazım. Bence idmanlarda bol bol tekrarı yapılmış bir golü izledik. Trabzonspor, skoru eşitledikten sonra ilk yarı bitene kadar harika bir futbol ortaya koydu. Bu harika futbol, Trabzonspor taraftarının uzun yıllardır özlemini çektiği bir futboldu.

Peki bu dakikalarda (32 ile 45. dakikalarda) neleri doğru yaptı Trabzonspor! Hemen söyleyelim: Çok koştu, savaştı, kendini çok yordu, formalardan bardak dolusu ter aktı. Sahada futbolu ile rakibini ısıran bir Trabzonspor gözlemledik. Bu alışık olduğumuz bir durum değildi… Önde fazlasıyla çoğalan, hızlı top çeviren, dikine oynayan, adeta topu ile tüfeği ile rakibe saldıran oyuncular topluluğu gibiydi Trabzonspor.

Bu dakikalarda izlediğimiz Trabzonspor, Fatih Tekke'nin elinin değdiği bir Trabzonspor'du. Ama Banza'nın yokluğunda Enis Destan ile galibiyeti getirecek bir gol bulamadı Fırtına! Enis Destan bir türlü kendini bulamıyor, geliştiremiyor. Fatih Tekke bence Enis Destan için son şans! Çok çok çok çalış Enis kardeşim!

İkinci yarıda düşük tempo ile oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Fatih Tekke takıma ivme katabilmek için hamle üzerine hamleler yaptı. Ama giren oyuncuların Trabzonspor'a bir katkısı olmadı. Göztepe'de de eksik çoktu ama iyi bir futbol ortaya koydular. H H H

Kenarda maçın her salisesini yaşayan, en az futbolcuları kadar yorulan bir Fatih Tekke izledik. Fatih hocaya camianın sonsuz bir destek verip güvenmesi lazım. Çünkü dün Trabzonspor'da eksik çoktu. Ama oyunun bir bölümünde savaşan bir takım vardı sahada. Artık şunu biliyoruz ki Trabzonspor'un futbolu geriye değil, ileriye doğru yol alacak. Trabzonspor'da ışık gördüm ben!

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