Yüreklerin gönderine Türk Bayrakları çekildi!

Bizim Çocuklar, Puşkaş Arena'da tarih yazdı. Hak ettiğimiz A Ligi'ne yükseldik. Maçın kırılma anı, 27'de Uğurcan Çakır'ın Gazdag'ın karşı karşıya vuruşunda yaptığı olağanüstü kurtarıştı. Bu kurtarış, Millilerimizi kendine getirirken; Macarlar'ın enerjisini düşürdü ve ümitlerinin küf tutmasına neden oldu! O dakikaya kadar önde top tutamayan, olgun bir atak geliştiremeyen Bizim Çocuklar, tahrip gücü yüksek futbol oynamaya başladı.

Önce Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle Puşkaş Arena'nın sessizliğe bürünmesini sağladık. Ardından 'Altın Çocuk' Arda Güler sahneye çıktı. Harika bir golle Macarlar'ın sesini iyice kestik! İlk yarıda işi bitirdik. Alman hakem Felix Zwayer atmosferden etkilenmeden adil bir yönetim gösterdi. 2-0 önde olmanın morali ile ikinci yarıya müthiş başladık. Üst üste gol pozisyonlarına girdik. Abdülkerim iki maçtaki muazzam oyununu süper bir golle süsledi! İlk maçta çok sert oynayan Macarlar, dün işi iyice abarttılar; adeta birer kasap gibi futbolcularımızı sakatlamaya çalıştılar. Özellikle Arda Güler'e acımasızca fauller yaptılar.

Futbolcularımız sakin kalmayı başardılar. Her anlamda Macarlara futbol dersi verdik. Sahadan sildik! İkinci yarıda Montella'nın Arda Güler ve Kerem'i kenara alıp; İrfan Can ve Barış Alper'i sahaya sürmesi de çok yerinde bir hamleydi. Maçın son bölümünde oyunu soğuttuk. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Macarları iki maçta da iyi futbolla yenmek; bizleri Dünya Kupası yolunda umutlandırdı. Bizim Çocuklar, futbolda yeni bir çılgınlık daha ürettiler! Tebrikler Bizim Çocuklar! Durmak yok yola devam!