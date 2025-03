Hoş geldin Evlat!

Trabzonspor'un efsanevi golcüsü Fatih Tekke'nin bordo-mavili takımın teknik direktörlüğüne getirilmesi camiada adeta bayram etkisi yaratmıştı. Deplasmanda tam 300 gündür kazanamayan Trabzonspor'un Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyordu. Trabzonspor maça iyi başladı. Karşılaşmanın başında Banza'nın golüyle öne geçti. Bu golde Vişça ve asisti yapan Malheiro'nun rolü büyüktü. Bordo-mavililer, kanat akınları ile hücum yapıp, Banza ile sonuca gitmeyi hedeflediler. İlk 15 dakika her şey Trabzonspor'un istediği gibi gitti.

Ama sonrasında oyunu Trabzonspor kalesine yıkan ve art arda pozisyonlar bulan bir Başakşehir vardı. 4. dakikada Deniz Türüç ile direğe takılan Boz Baykuşlar, 20'de Piatek ile gole çok yaklaştılar. Piatek'in müthiş kafa vuruşunu Uğurcan olağanüstü kurtardı. Bu sezon izlediğim en muazzam kaleci kurtarışıydı diyebilirim. İkinci yarıya Başakşehir iyi başladı. Hatta Deniz Türüç ile golü de buldular. Ama VAR uyarısı ile gol iptal oldu. Çünkü golden önce Umut Güneş'in ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer, özellikle Yusuf Sarı'yı durdurmakta zorlandılar.

Maç boyunca Fatih Tekke adeta yerinde duramadı, maçın her saniyesini sahada oynuyormuşçasına yaşadı. Oyunun durduğu anlarda oyuncularını kenara çağırarak mini toplantılar yaptı, taktikler verdi. Golcülüğü kadar, saha kenarındaki duruşu da çok şık ve başarılıydı Fatih Tekke'nin... Bu arada 57'de Umut Güneş-Banza mücadelesinde hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Bence ağır bir karardı. Ama Uğurcan Çakır, Piatek'in penaltısını adeta bir panter çevikliğinde kurtardı. Uğurcan Çakır, bir kaleciden daha fazlası olduğunu bir kez daha gösterdi. Uğurcan sadece penaltıyı kurtarmakla kalmadı. Deniz Türüç'ün vuruşunu da kurtardı aynı anda.

60'ta Fatih Tekke'den iki hamle birden geldi. Sakatlanan Hüseyin ve vasat bir görüntü sergileyen Sikan çıktı. Serdar ve Cham girdi. Bu değişikliğin hemen ardından Trabzonspor müthiş bir atakla ikinci golü buldu. Vişça soldan getirdi. Banza müsait durumdaki Ozan Tufan'ı gördi. Ozan Tufan jeneriklik bir vuruşla Başakşehir filelerini havalandırdı. 64'te Deniz Türüç kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor farkı ikiye çıkardıktan sonra çok hızlı ataklar yaptı. Oyuncular büyük keyif alarak oynadı. 87'de Mendy skoru ilan etti.

Trabzonspor, sonunda deplasmanda kazanmayı başardı. Tam 300 gün sonra gelen galibiyette Uğurcan Çakır'ın rolü çok büyüktü. Bir gol atıp, bir de asist yapan Banza'yı da unutmamak lazım. Fatih Tekke, Trabzonspor'daki teknik direktörlük kariyerine zor bir deplasmanda galibiyet ile başladı. Fatih Tekke'nin saha kenarındaki enerjik duruşu, oyun okuma konusundaki yeteneği; Fırtına'nın TSunamiye dönüşmesine yetti. Fatih hoca, ilk maçında tam not aldı. Hoş geldin Fatih Sultan Tekke!