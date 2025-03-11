Kimse yabancı hakem beklemesin

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile dün bir telefon görüşmesi yaptım. Sayın Başkan Hacıosmanoğlu'nu uzun yıllardır tanırım. Futbol camiasındaki en düzgün adamlardan biridir. Sayın Başkan için doğru tektir. Adam gibi adamdır. Asla kul hakkına girmez, yemez! Karıncayı incitmeyecek kadar da merhametlidir. Tek hayali temiz futbol! Türk futbolunu düzlüğe çıkarmak için gerçekten gece-gündüz demeden çalışıyor.



Sayın Başkan'ın bana küçük bir sitemi de oldu. Fotomaç gazetesindeki Alanyaspor- Galatasaray maçı yazımda hakem Yasin Kol için 'kötü bir maç yönetti' cümlesini kullanmıştım. Kendisi, Yasin Kol'un yürekli bir maç yönettiğini ve adil düdükler çaldığını söyledi. Ben de Sayın Başkan'a 'Yasin Kol fazlaca kartına başvurdu' dedim. Tam burada Başkan Hacıosmanoğlu sözü aldı: 'Hakemlerle konuştum. Onlara yürekli maç yönetmelerini söyledim. Asla sahada kul hakkı yemeyin. Ama gördüğünüzü çalın, adil olun. Gerçek Türk hakemliğini tüm dünyaya gösterin. Sizlere güveniyorum. Her zaman haklı olduğunuz noktada dağ gibi arkanızda duracağım' dedim.



Sayın Başkan'ın sözlerinden anladığım şu; artık sahada yürekli Türk hakemleri göreceğiz. Tıpkı Yasin Kol gibi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na bazı kulüplerin derbiler için 'yabancı hakem' taleplerini de sordum. Sayın Başkan şu cevabı verdi: "O bir kerelik uygulamaydı. Artık sezonu Türk hakemler ile bitireceğiz. Bundan sonraki maçlarda (bu sezonun geri kalan bölümünde) yabancı hakem gelmeyecek. Futbol camiası, Türk hakemlere güvensin! Bu lig Türk hakemleri ile bitecek! Derbileri de Türk hakemler yönetecek!"



Sayın Başkan'ı dik duruşu nedeniyle tebrik ediyorum. En doğru kararı vermiş. Trabzonspor'u Hatayspor maçında yabancı VAR (Sandi Putros) yakmadı mı? Hakem Alper Akarsu'nun verdiği iki doğru penaltı kararını yabancı VAR iptal etmedi mi? Bu yüzden Trabzonspor'da Şenol Güneş depremi yaşanmadı mı? Beyler bırakın artık bu yabancı hakem hayranlığını! Türk hakemlerine güvenelim; ışığı gözlerine değil, önlerine tutalım…



TRABZONSPOR'A JOSE MORAİS ÖRNEĞİ!

Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi. Teknik adam arayışları başladı. Ertuğrul Doğan yönetimi bu işi aceleye getirmemeli. Bu konuda nokta atışı bir hamle yapmalı. Cebinde projesi olan, vizyonlu bir teknik adam ile anlaşmalı. Çünkü Trabzonspor'da macera arama dönemi bitti. Bundan sonra yanlış bir teknik adam seçimi ve olası başarısızlık, yönetimi de yerinden eder! Ortada yıpranmış, enerjisi düşük, öz güveni olmayan bir takım var! Bu takımı kısa sürede ayağa kaldıracak bir teknik adam lazım! Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu hayal değil. Doğru hoca ile bu hedefe yürüyebilir Trabzonspor! Önümüzde Bodrum FK'yı gelir gelmez şaha kaldıran Jose Morais örneği var! Trabzonspor'un kötü bir kadrosu yok. Nokta atışı bir teknik adamla Trabzonspor kupada hedefine yürür!