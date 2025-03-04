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Anasayfa Yazarlar Zeki Uzundurukan Çağdışı futbol!
Zeki Uzundurukan

Zeki Uzundurukan

04 Mart 2025 | Salı

Çağdışı futbol!

Trabzonspor'un evinde oynadığı futbolla; deplasmanda gösterdiği performans arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var… Bu sezon deplasman galibiyeti olmayan Trabzonspor, Konya deplasmanında da maça vasat bir oyun ile başladı. Bordo-mavililer, önde top tutmakta zorlanırken, net bir pozisyona girmeyi de başaramadı. Trabzonspor, koca 45 dakikada sadece Mustafa ve Vişça ile Konyaspor kalesini yoklayabildi. 10 numara pozisyonunda görev alan Muhammed Cham, hücuma bir katkı veremedi ilk yarıda. Trabzonspor son derece yavaş oynuyor. Sikan dışında topla hareket hızı olan oyuncusu da yok. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Zubkov'un yokluğu da çok hissedildi.

Konyaspor ise Kramer ile ilk yarıda direğe takıldı. Trabzonspor savunmasını ayakta tutan isim ise Batagov idi. Şenol Güneş'in elindeki en büyük silah Nwakaeme'ydi. O da sakatlığı nedeniyle ortalarda yok. İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Konyaspor'du. Prip ve Yusuf ile gol aradılar. Yusuf gibi süratli bir oyuncuyu çok boş bıraktı Trabzonspor. Trabzonspor, önde top tutamadı, orta saha direnç gösteremedi. Banza önde çok yalnız kaldı.

Şenol Güneş, 59. dakikada üç oyuncu değişikliği yaptı. Bunlardan ikisi yani Banza ile Savic biraz da mecburi değişiklik oldu. Çünkü Banza sol ayak bileğine darbe aldı. Savic'in de ayak parmağında ağrısı var. Ozan Tufan, Arif ve Serdar oyuna dahil oldu. Ozan girer girmez gole çok yaklaştı. Kafa vuruşunda Deniz çok başarılıydı. Banza çıktıktan sonra Sikan gol bölgesine geçti. Maçın hakemi Ozan Ergün, iki takımın ortaya koyduğu kötü oyuna ayak uydurdu ve kötü bir yönetim gösterdi. Trabzonspor oyunun son bölümünde biraz hareketlendi ama tabelayı değiştiremedi. Karşılaşmanın 0-0 biteceği düşünülürken, uzatma anlarında ceza alanında Lundstram, topa elle dokunca Umut Nayir penaltıdan skoru ilan etti.

Bordo-mavililerde deplasman kabusu sürüyor. Dün de galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadı Trabzonspor. Maçın özetini Şenol Güneş yaptı: Sanki oynamamak için sahaya çıkmıştık. Konuştuğumuz hiçbir şeyi yapamadık. Vasat bir görüntü sergiledik. Beraberliğe razı değilken kaybettik.

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Etiketler :
Arif, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Serdar, Ozan Ergün, Umut Nayir, Şenol Güneş, Vişça, Trabzonspor

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