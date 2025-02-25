Sonuç: 0-0 Kazanan Galatasaray!

İki takım da kaybetmemek için sahaya çıkınca derbiden gol sesi çıkmadı. Gözlerimizin pasını silecek bir oyun beklerken, uykudan önce tadında bir derbi izledik. Hakem Slavko Vincic iyi bir maç yönetti. Otoritesini hiç kaybetmedi. Kart ise kart, faul ise faul. Kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Eyyam yapmadı, tribünlerden ve yıldız isimlerden etkilenmedi. Okan Buruk'un yenilmemek için sahaya çıkmasını anlayabilirim. Çünkü kaybetmeyince aradaki 6 puanlık farkı koruyacaktı, öyle de oldu.

Şampiyonluk için çok büyük bir kadro yatırımı yapan Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması gerekiyordu. Çünkü 6 puanlık bir maçtı. Ama Mourinho kazanmak için hiç risk almadı... Mourinho, derbiden 3 puan çıkarabilseydi belki de şampiyon olacaktı Fenerbahçe! Galatasaray'ı bu kadar formsuz ve düşük enerjili yakalamışsın! Elinde müthiş bir kadro var ve her oyuncun çok formda! Ama Galatasaray'a kaybetmekten korktu Mourinho... Rams Park'tan bir puan çıkardı Fenerbahçe! Korkaklar asla zafer kazanamaz! Fenerbahçe, Mourinho'nun korkak futbol anlayışının kurbanı oldu. Bu maçta santranç oynanmaz Mourinho! Okan hoca, satranç oynayabilir ama sen kazanmak zorundasın! Galatasaray ise bu kadar formsuz kadrosu ile çok formda Fenerbahçe'yi durdurmayı başardı. Derbinin aslında kazananı Galatasaray oldu. Lider yine kaybetmedi...

Sahanın en iyisi atom karınca gibi savaşan Lemina'ydı. Sahanın her metrekaresinde, topun olduğu her yerde Lemina vardı. Defansa o kadar yardım etti ki Lemina... Abdülkerim'den de Sanchez'den de daha fazla kademeye girdi, tehlike önledi. Devre arasında transfer yapılacaksa Lemina gibi oyuncular alınmalı... Galatasaray'ın kanayan yaralarına ilaç oldu Lemina... Fenerbahçe adına ise Skriniar ve Yusuf müthiş savaştı. Skriniar sert futbolu ile Osimhen'e göz açtırmadı.

Bu arada derbinin ilk yarısını nasıl anlatayım bilemiyorum. Koca 45 dakikada iki takımın da kaleyi bulan isabetli şutu yok. İki takım korneri bile yok. Oyun tamamen ikinci bölgede oynandı. İlk yarıda sadece mücadele vardı. Hücum zenginliği neredeyse sıfırdı. Maçın ikinci yarısında yine çok net bir pozisyon izleyemedik iki takım adına. Oğuz Aydın'ın ve Barış Alper'in kaleye giden birer ortasında kaleciler müthiş birer kurtarış yaptı. Derbi adına, 90 dakika için nefes tutulan iki pozisyon buydu. Bana göre 1 puan Galatasaray'a yaradı. Fenerbahçe ise Galatasaray'a puan olarak yaklaşma fırsatını değerlendiremedi.