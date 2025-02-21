Galatasaray’a bir abi lazım!

Hedefi Avrupa Ligi finali olan Galatasaray'ın, Hollanda Ligi'nde 5. sırada yer alan AZ Alkmaar'a kötü bir oyunla elenmesi son derece düşündürücü... 24 yaş ortalamasına sahip bir takım, iki maçta da Galatasaray'a futbol dersi verdi. Neden böyle? Çünkü bu takımların bir sistemleri var. Takımı oluşturan oyunculara para aşkı yerine, forma aşkı öğretiliyor. Böyle olunca da 300 bin euro'luk altyapı oyuncusu Poku, seni darmadağın ediyor. Bir türlü durduramıyorsun, sana göre sıradan diyebileceğin bir oyuncuyu! Neden sıradan deriz biz? Çünkü değeri 300 bin euro... Bizim değer ve kalite kriterlerimiz artık 10 milyon euro'lardan başlıyor! Ama o altyapıdan yetişen, transferde aklına bile gelmeyecek Poku, topu 60-70 metre sürüp, ceza sahana giriyor ve arkadan gelen sağ bek Maikuma'ya golü attırıyor. Yani sağ kanat Poku getiriyor, sağ bek Maikuma golü atıyor. Tam derslik!

Bizim ne sistemimiz var ne de bir planlamamız! Galatasaray devre arasında 7 transfer daha yapıyor. Neden Avrupa'da final oynayabilmek için. Ama aldığın iki kaliteli oyuncu Frankowski ve Lemina, UEFA kadrosuna yazılmadığı için Alkmaar'a karşı oynayamıyor. Üstelik de Galatasaray'ın en pahalı oyuncusu, tribünlerin sevgilisi, takımın sonsuz saygı duyduğu İcardi ortalarda yok. Yahu bir yönetici de çıkıp İcardi'ye 'Sen bu takımın yıldızısın. 10 milyon euro ödüyoruz sana. Artık gel ve şu tedavine İstanbul'da devam et. Takıma moral ver. Abilik yap' demiyor. Durum böyle olunca da takımda gözle görülür bir disiplin problemi ortaya çıkıyor. En azından dünkü görüntü böyleydi. Galatasaray'da takımın enerjisini yükseltecek, moral verecek, oyuncuların sorunlarını çözecek, abilik yapabilecek bir yönetici profili de yok. Abdürrahim Albayrak ve sonrasında Erden Timur bu işi çok iyi yapıyordu.

Dün sahaya çıkan Galatasaray, 43'te golü yedi. O dakikaya kadar hiçbir Galatasaraylı'ya 'Benim takımım bu maçı kazanır, benim takımım bu turu geçer' izlenimini vermemiştir. Oyuncuların ve Okan hocanın kafası pazartesi günü oynayacağı derbide olabilir. Ama sen Avrupa'da finali hedef olarak belirlemedin mi Okan hocam? O zaman nerede o eski kükreyen Aslan? Nerede Tottenham maçındaki Galatasaray!

Dünkü maçta kalede Günay değil de Muslera olsaydı yine farklı bir yenilgi alabilirdik. Çünkü Günay 8 net kurtarış yaptı. Muslera ise Hollanda'da stoper Abdülkerim Bardakcı'dan bile daha az kurtarış yaptı! O zaman Okan hocaya sormak lazım; 'Muslera bu kadar formsuzken, neden Günay'a daha fazla şans vermiyorsun?' Galatasaray bunca transfer yapmasına rağmen dün Cuesta sağ bek, Jelert sol bekte oynadı. Gerisini siz düşünün! Galatasaray Avrupa'ya çok erken veda etti. Ama Galatasaray'da gözle görülür bir düşüş var! Galatasaray, pazartesi günü tarihi bir maça çıkacak! Kazanırsa puan farkını 9'a çıkarır ve yüzde 95 şampiyon olur. Fenerbahçe kazanırsa, şampiyonluğun en güçlü adayı sarılacivertli takım olur.