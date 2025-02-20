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Anasayfa Yazarlar Zeki Uzundurukan Derbiyi masada Fenerbahçe kazandı!
Zeki Uzundurukan

Zeki Uzundurukan

20 Şubat 2025 | Perşembe

Derbiyi masada Fenerbahçe kazandı!

Cumartesi günü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığım telefon görüşmesinde yabancı hakem konusunu sormuştum. Hacıosmanoğlu da "İki kulüpten 'Derbide yabancı hakem istiyoruz' diye yazılı bir talep gelirse; TFF yönetim kurulu olarak değerlendiririz" demişti.

Fenerbahçe ısrarla yabancı hakem istiyordu. Galatasaray ise sıcak bakmıyordu. Sonrasında neler oldu bilemem. Ya Galatasaray işin perde arkasında yabancı hakeme 'evet' dedi. Ya da TFF, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul etti. Yani Fenerbahçe'nin istediği oldu. Durum bunu gösteriyor!

Yeşil sahadan önce masada başlayan 'yabancı hakem' tartışmalarında zafer Fenerbahçe'nin diyebiliriz. Bu durumda masada derbiyi kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Yeşil sahada kim kazanır, bekleyip göreceğiz. Dün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Derbiyi dünya çapında yabancı bir hakem yönetecek" dedi.

Aldığım bilgiye göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'e 'Bana derbi için çok iyi bir hakem lazım. Tavsiyen nedir? Bana en güvendiğin hakemlerden birini önerebilir misin?' diye sormuş.

UEFA Başkanı Ceferin de Slavko Vincic'in ismini vermiş. Galatasaray, adı günlerdir masada olan hakem Slavko Vincic ismine karşı çıktığını dün Futbol Federasyonu'na bildirdi. Ama görünen o ki pazartesi günkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek. Bu arada Vincic, bütün hakem triosu ile İstanbul'a gelip derbide düdük çalacak. Hayırlısı olsun!

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Etiketler :
Fenerbahçe, Galatasaray, alexander ceferin, İbrahim Hacıosmanoğlu, Slavko Vincic, Ceferin de Slavko Vincic, TFF, UEFA

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