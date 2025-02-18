Yanardağ ordusu Victor Osimhen

AZ Alkmaar yenilgisi sonrasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Son derece temposuz, kanatları iyi kullanamayan ve pozisyon üretmekte zorlanan bir Galatasaray izledik ilk yarıda... Sarı-kırmızılıların oyunun hemen başında Ahmed Kutucu ile yakaladıkları bir pozisyon vardı. Ahmed vurmak ile pas vermek arasında gel-git yaşayınca pozisyon da uçup gitmiş oldu. Çaykur Rizespor'un ise ilk yarıda Hojer, Akintola ve Abdülkadir Ömür ile yakaladığı gol pozisyonları vardı. Karadeniz ekibinin Sowe ile bir topu da direkten döndü.

Galatasaray'da ilk yarıda Cuesta, Barış Alper, Mertens ve Ahmed Kutucu etkisizdi. İlk yarıda işler yolunda gitmeyince, Okan Buruk'tan hamleler geldi. Okan hoca, Cuesta ve Mertens'i kenara alarak Eren Elmalı ve Sallai ile ikinci yarıya başladı. Galatasaray aradığı golü Osimhen ile buldu. Yeni transfer Frankowski'nin muazzam ortasında iyi yükselen Osimhen kafa ile topu ağlara gönderdi. Golden sonra Çaykur Rizespor Galatasaray'ın üzerine gelmeye başladı. Abdülkadir Ömür kaptığı bir topla Akintola'yı gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Ali Sowe topu Galatasaray filelerine gönderdi.

Okan Buruk, ilk yarının etkisiz isimlerinden birini daha (Ahmed Kutucu'yu) oyundan alarak, Lemina'yı sahaya sürdü. Çaykur Rizespor'un flaş transferi Abdülkadir Ömür oynadığı 71 dakika boyunca muazzam bir futbol ortaya koydu. Türk Messi, takımının bütün atak başlangıçlarında baş rolü oynadı. Galatasaray, maç boyunca Akintola'yı durdurmakta zorlandı. Lemina oyuna girdikten sonra Galatasaray üst üste pozisyonlar yakalamaya başladı.

Barış Alper Yılmaz'da büyük düşüş var. Oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor, ama şansı da yardım etmiyor kendisine... Gabriel Sara'nın sakatlık dönüşü iyi olmadı. Eski gücü ve etkili pasları yok haftalardır. Dün de çok çalışmasına rağmen hücumda etkisizdi. Hatta kaçırdığı net bir gol pozisyonu da vardı. Ama galibiyet golünde de korneri kullanan isimdi Sara. Hakem Zorbay Küçük kötü bir maç yönetti. İlk yarıda gole giden Osimhen'e Alikulov'un yaptığı kartlık bir faul vardı. Hakem bu pozisyonu devam ettirdi.

81'de Papanikolaou'nun Osimhen'e bir hareketi vardı. Bu pozisyon da kartlıktı. Zorbay Küçük yine kartını çıkarmadı. İkinci yarıda da Sara'ya ceza sahasında yapılan hareket penaltıydı. Enteresan bir şekilde VAR da devreye girmedi. Maçın hakemi Zorbay Küçük, Galatasaraylı oyunculara adeta göz açtırmadı. Ama Galatasaray maçı kazanmasını bildi. Oyunun son anlarında Galatasaray'ın golü maçın yıldızı Osimhen'den geldi. Sara'nın kullandığı kornerde Lemina topu aşırttı. Osimhen tamamladı. Osimhen, 90 dakika boyunca adeta tek başına bir yanardağ ordusu gibiydi. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok zor bir deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Aslan Cimbom, AZ Alkmaar rövanşı için moral depolarken, Fenerbahçe derbisi öncesinde 6 puanlık avantajını da korumuş oldu.