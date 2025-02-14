Ah Muslera ah!

En başta şunu söyleyeyim. Dünkü maçta Abdülkerim Bardakcı, Muslera'dan daha çok kurtarış yaptı! Varın gerisini siz hesap edin! Galatasaray, takımın omurgasındaki üç dev ismin (Davinson, Torreira ve Osimhen cezalıydı) eksikliğini derinden hissetti Hollanda'da. Okan Buruk, elindeki kadrodan maksimum verim alabilmek için oyuncuların yerlerini adeta dama taşı gibi değiştirmek zorunda kaldı. Ama eldeki malzeme, yüzleri güldürecek kadar kaliteli değildi maalesef! Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle Galatasaray yedek kulübesinde tam 7 altyapı oyuncusu vardı. Maçın hikayesi kötü giderken, Okan hoca dönüp yedek kulübesine şöyle bir baktığında 'bu maçı kiminle çevirebilirim ben?' sorusunu çokça sormuştur kendine. Bu soruya gerçekten cevap bulmak zordu AFAS Stadı'nın çimlerinde...



Abdülkerim Bardakcı olmasıydı AZ Alkmaar daha ilk yarıda farka giderdi. Poku'nun boş kaleye giden vuruşunu; Lahdo'nun Muslera'yı çalımlayıp kaleye gönderdiği şutu son anda çizgiden çıkaran isim Abdülkerim'di. Torreira'nın yokluğunda bütün yük Gabriel Sara'nın omuzlarındaydı. Sara elinden geleni yaptı ama takımı adına kurtarıcı olamadı. Yeni transfer Cuesta da Alkmaar karşısında etkisizdi. Kanatlardan Morata'ya yeteri kadar top gelmedi. Jelert konusunda ne kadar iyimser olsak da Galatasaray'da oynayabilecek kalibrede bir oyuncu değil maalesef! AZ Alkmaar'ın serbest vuruştan bulduğu ilk golde Muslera yanlış yer tutmanın kurbanı oldu.



Sallai, mükemmel bir golle skoru eşitledi ama Barış Alper'in penaltıya sebebiyet vermesi rakibe özgüven kazandırırken, Galatasaray'ın iyice oyundan düşmesine neden oldu. Bir de kalede tel tel dökülen Muslera olunca, farklı yenilgi kaçınılmaz oldu. Zaten Kaan Ayhan'ın 2. sarıyı görüp oyundan atılmasından sonra, Alkmaar dalga dalga kalemize gelmeye başladı. Yediğimiz bir üçüncü gol var ki tam bir felaket! Savunmamız dökülürken, Muslera'nın şut sırasındaki hamlesi de çok acemiceydi.



Muslera bu kadar kötü performans sergileyecekse, kaleye acilen Günay Güvenç geçmeli. Dünkü kötü performans Muslera'ya hiç yakışmadı. Galatasaray çok gol yiyor. Bu kadar kaliteli stoperlere rağmen kalende tonla gol görüyorsan, sorun Muslera'dan kaynaklanıyor demektir. Galatasaray, Hollanda'dan kabus gibi bir skorla dönüyor. Rövanşta tam kadro sahaya çıkacak bir Galatasaray; 4-1'lik yenilginin üstesinden gelir! Galatasaray'ın kağıt üzerinde bakıldığında rövanşta işi hiç kolay değil! Ama Aslan zoru sever! Ne de olsa; 'Adı Aslan, işi destan!'