Yabancı VAR’a rağmen Trabzon!

Maçın 51. dakikasında Claro, ceza sahasında Banza'yı sert bir darbe ile adeta yere yapıştırdı. Pozisyon penaltı oğlu penaltı. Hakem Mehmet Türkmen pozisyona o kadar duyarsız kaldı ki… Mehmet Türkmen kardeşim, yakışıklı adamsın! Git dizilerde oyna, filmlerde oyna… Ama yeşil sahalara çıkıp takımların kaderi ile oynama! Bir sözüm de yabancı VAR'a. Kardeşim o odaya çay-kahve içmeye mi geldiniz! VAR'daki Tamas Bognar da bu pozisyonda Mehmet Türkmen'i monitöre çağırmadı! Yabancı VAR'ınız batsın sizin! Hani yabancı VAR gelince tartışmalar bitecekti! Bu kadar acemi VAR'lar gelecekse hiç gelmesin!



Hakem Mehmet Türkmen, ilk yarıda da Banza'nın Vezo'ya ceza sahasında yaptığı sert müdahaleyi göremedi veya görmezden geldi; bilemiyorum. Pozisyon buz gibi penaltıydı. Trabzonspor'un penaltısını görmeyen VAR'daki Tamas Bogner, hakemi çağırdı ve Eyüpspor penaltı kazandı. Thiam'ın penaltısı direkten döndü, ama öncesinde Uğurcan Çakır'ın da bir dokuşunu vardı topa. Uğurcan Çakır dünkü maçta da muazzam kurtarışlar yaparak galibiyette büyük rol oynadı. Trabzonspor maça iyi başlayamadı. Ligin flaş takımı Eyüpspor ilk 10 dakikada adeta Trabzonspor'a top göstermedi. İlk yarının son bölümünde oyun üstünlüğünü ele geçiren Trabzonspor, Vişça ile net pozisyonlardan yararlanamadı.



Şenol Güneş, ikinci yarıya Ozan Tufan ve Muhammed Cham'ı alarak başladı. İkinci yarıda çok daha etkili bir Trabzonspor izledik. 35 yaşındaki Nwakaeme'nin asistinde Lundstram ile harika bir gol attı Trabzonspor. Bu golden sonra oyunu tek kaleye çeviren bir Trabzonspor izlemeye başladık. Eyüpspor'un da ani atakları oldu. Emre Mor'un ikinci yarıda bazuka gibi bir şutu direkte patladı. Emre Mor çok iyi bir maç çıkardı. Arda Turan ile kendini bulmuş Emre Mor… Arda Turan, önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vuracak bir teknik adam…



İlk yarıda Zubkov kaleden çok uzak oynadı. Ama çok kaliteli bir oyuncu… Son bölümde giren Sikan, yine muhteşem bir şutla rakip kaleyi yokladı. İki oyuncu da Trabzonspor'un ilk 11'de oynayabilecek kapasitede. Eren'in yokluğunda oynayan Mustafa Eskihellaç, iyi niyeti ile mücadele etti. Zor maçtan 3 puan çıkarmayı başardı Fırtına! Sonuçta evinde çok iyi sonuçlar alan bir Trabzonspor var. Asıl soru şu: Bu takım neden deplasmanlarda bu kadar kötü! Şenol Güneş'in buna kafa yorması lazım…