ŞENOL GÜNEŞ MAÇI VERDİ!

Beşiktaş, çok iyi başladığı derbide çıkarken yaptığı büyük bir hata ile kalesinde golü gördü.

İlk 10 dakika müthiş bir ön alan presi yaptı Beşiktaş. Trabzonspor bu dakikalarda sadece savunma yaptı.

Ama Rafa Silva'nın geriden oyun kurarken attığı hatalı bir pas, Beşiktaş'ın gol yemesine neden oldu. Rafa'nın hatalı pasında araya giren Edin Vişça, zeka ürünü bir pasla Banza'yı gördü.

Banza da iki Beşiktaşlı'nın arasından topu ağlara gönderdi.

İlk yarıda Uğurcan Çakır'ın Rafa Silva'nın füze gibi şutunda harika bir kurtarışı vardı. İlk 45'te Trabzonspor'un Banza ve Muhammed Cham ile kaçırdığı iki net gol pozisyonu da vardı.

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İlk bölümde olduğu gibi ikinci yarıya da tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı Beşiktaş.İkinci yarıda Masuaku daha fazla öne çıkmaya başladı. Masuaku'nun ikinci hızlı hücumunda golü buldu Beşiktaş.Masuaku'nun akıl dolu pasında müthiş bir gol attı Rafa Silva. O dakikaya kadar çok iyi bir savunma yapan Trabzonspor, Rafa Silva'yı bomboş bırakınca kalesinde golü de gördü.Rafa'nın golü ile birlikte coşan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'a muazzam bir destek verdiler.Trabzonspor, geriye düştükten sonra uzun süre toparlanamadı.Oyunun son bölümünde üst üste pozisyonlara girdi bordo-mavililer.Ama Beşiktaş savunmada hiç hata yapmadı.Şenol Güneş, Beşiktaş'ın beraberlik golünden hemen sonra değişiklikler yapmalıydı. Orta saha oyundan düşmüştü. Beşiktaş'ın ikinci golü 'geleceğim' diyordu!Ancak Trabzonspor yedek kulübesinden bir ses çıkmadı. Şenol Güneş, Ozan Tufan'a nasıl 66 dakika sabretti anlamış değilim.Oyun olarak geriye düşmüşsün, skor olarak da... O dakikadan sonra değişiklikler yapsan ne yazar!

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Sen zaten 272 gündür deplasmanda kazanamıyorsun! Bu psikoloji de maça çıkıyorsun! Öne geçtiğin maçı kaybetti Şenol hoca.Cesaretsiz zafer olmaz!Beşiktaş deplasmanında 1-0'ın üzerine yatılmaz! Bunu en iyi Şenol hocanın bilmesi lazım.Şenol Güneş, saha kenarından takımını iyi yönetemedi. Zamanında değişiklikler yapamadı.

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Bu maçın faturası Şenol Güneş'e çıkar! Zubkov'a tonla para verdi Trabzonspor yönetimi! Böyle bir oyuncu 66 dakika kenarda bekler mi Şenol hoca!Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer daha cesur futbol oynattı takımına ve kazandı.Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda bir maçı daha kaybetti.Bordo-mavililer, ayrıca ligde tam 469 gündür derbi kazanamıyor!Beşiktaş'ın muhteşem taraftarını tebrik ederim. Galibiyetle başrol oynadılar.Trabzonspor zirve yarışına havlu attı. Elde sadece Türkiye Kupası kaldı. Ama bu oyunla kupa da hayal!