İşte TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun 'yabancı hakem' tartışmalarına verdiği cevap!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24 Şubat Pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak olan tarihi derbi öncesinde yabancı hakem tartışmaları sürüyor. Ben de bu konuyu Türk futbolunun patronu durumundaki isme, en yetkili isme, yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sordum. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bütün samimiyeti ile sorumu cevaplandırdı ve kafalardaki bütün soruları bitirdi. Cumartesi günü öğlen saatlerinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptım.



"Sayın Başkan, dev derbinin alevi şimdiden yanmaya başladı. Ortalık yabancı hakem tartışmalarından yangın yeri... Yabancı hakem tartışmaları giderek yükseliyor. Her kafadan bir ses çıkıyor... Siz Türk futbolunun en yetkili ismi durumunda olduğunuz için size sorup, kafalardaki bütün soru işaretlerini, tartışmaları bitirmek istiyorum. Nedir bu konuda gelişmeler? TFF olarak bu konuda alınmış bir kararınız var mı?"



Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, bu soruma net cevaplar verdi. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun soruma verdiği cevabı, noktasına virgilüne dokunmadan yazıyorum! "Bize iki kulüpten gelen böyle bir talep yok. İki kulüpten de yani hem Fenerbahçe'den, hem de Galatasaray'dan 'Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz ' diye bir talep gelirse; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, oturup, talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi."