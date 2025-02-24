Ya evde yoksan!

Bu galibiyet Trabzonspor'a ilaç gibi geldi. Zubkov'un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu çıktığım her programda, Fotomaç'taki yazılarımda sürekli vurguladım. Orta kalitesinin Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya benzediğini söyledim. Şenol Güneş de Zubkov'daki bu cevheri görmüş olacak ki dün ilk 11'de başlattı, Ukraynalı yıldızı... Ve o Zubkov, Gaziantep FK karşısında Trabzonspor'a hayat veren duran toplar kullandı. Trabzonspor, duran toptan bulduğu iki golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Zubkov, üst üste iki serbest vuruşla gollerin mimarı oldu. İlk golde Zubkov'un ortasında Batagov topu Banza'ya indirdi, Banza da ağları gördü. Ardından yine topun başına gelen Zubkov, topu Vişça'ya kullandı. Vişça'nın sert vuruşunda Okereke'ye çarpan top filelere gitti. Trabzonspor; yerden oynadığı, rakip kaleye çokça şut attığı (13 şut) maçta peş peşe (45+2 ve 45+6'da) iki gol bulup soyunma odasına mutlu gitti.

Maçın kader anı ise 12'de Sorescu'nun Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondu. Bu pozisyonda Uğurcan, yine muazzam bir kurtarış yaparak takımını ayakta tutan isim oldu. Gaziantep FK da ilk yarıda Trabzonspor kalesine tam 8 şut attı. Ama golleri bulan taraf Trabzonspor oldu. Trabzonspor, ikinci yarıya da 2-0 önde olmanın vermiş olduğu özgüven ile başladı. 58'de Danilo Sikan'ın Vişça'ya nefis pasında Trabzonspor 3. golünü buldu. Sikan'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Vişça, Banza'ya adeta 'al da at' güzelliğinde bir pas gönderdi. Banza da ligdeki 16. golünü attı. Yaşı nedeniyle sürekli tartışılan Vişça, 1 gol, 1 asistle ışıltılı bir performans sergiledi.

Trabzonspor, Papara Park'ta iyi sonuçlar alıyor. Zaman zaman iyi de oynuyor. Bordo-mavililer, deplasman fobisini de yenmek zorunda. Şenol Güneş'in elinde artık iyi bir kadro var. Deplasmanlarda bundan sonra alınacak kötü sonuçların bahanesi olamaz.

Beşiktaş derbisinden sonra eleştiriler alan Şenol Güneş ise dünkü galibiyetle rahat bir nefes aldı. Ancak maçın son bölümünde Trabzonspor aleyhine verilen penaltı çok ucuz bir penaltıydı. Hakem bu penaltı ile kalan dakikalarda Gaziantep FK'yı adeta oyuna ortak etmiş oldu.